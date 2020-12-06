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Кабмін планує втричі зменшити кількість районів України

Зараз в Україні існує 490 районів
Кабінет міністрів України перейшов до нового етапу реформи децентралізації щодо формування субрегіонального рівня. У рамках реформи планується втричі скоротити кількість районів.
Кабмін планує втричі зменшити кількість районів України Фото: Радіо Свобода

Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що нинішні райони були утворені ще в першій половині минулого століття і вже не відповідають сучасним стандартам.

"Зараз існує на карті 490 районів. Їх пропонується об'єднати і створити втричі менше. Фактично існуючий районний поділ був утворений ще за СРСР у першій половині минулого створення. Це не відповідає багатьом сучасним стандартам, тому потрібно наводити порядок. Зараз є райони, де проживає 5000 осіб, і є райони, де проживає понад 180 тисяч осіб. Є великі перекоси в субвенцій, дотацій, здатності цих районів", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про результативність антикризових заходів уряду в економіці.

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12 06 2020 12:20
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