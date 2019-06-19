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Кабмін схвалив відставку ще трьох голів ОДА

Від президента Володимира Зеленського надійшли перші п'ять пропозицій на призначення глав ОДА
Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій.
Кабмін схвалив відставку ще трьох голів ОДА Павло Розенко. Фото: dyvys.in

"Схвалено звільнення трьох голів ОДА", – сказав Розенко, повідомляє УП з посиланням на агентство "Інтерфак-Україна".

За його словами, зокрема, одним з голів ОДА, звільнення якого схвалено урядом, є керівник Рівненської області Олексій Муляренко.

Крім того, на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського надійшли перші п'ять пропозицій на призначення глав ОДА.

Прем'єр зауважив, що уряд почне роботу в цьому напрямку, щоб на наступному засіданні розглянути ці кандидатури.

Розенко в свою чергу висловився про те, що процедура співпраці з Адміністрацією президента не спрацювала, тому що не було публічного обговорення цих кандидатур.

"Якщо на сьогоднішній день ця процедура не спрацювала, було б правильно, якби ми зараз публічно оприлюднили прізвища цих п'яти осіб, які зайшли від АП, публічно разом з суспільством обговорили, і на наступному тижні знали всі плюси і мінуси і бекграунд", - запропонував міністр.

"Онлайн?", - перепитав Гройсман, і додав "Ну лайв, так лайв" (live - прямий ефір -англ).

Жодних прізвищ втім на відкритій частині засідання уряду не прозвучало.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов’язки голови Полтавської та Одеської облдержадміністрацій.

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19 06 2019 14:56
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