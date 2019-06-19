Кабмін схвалив відставку ще трьох голів ОДА
"Схвалено звільнення трьох голів ОДА", – сказав Розенко, повідомляє УП з посиланням на агентство "Інтерфак-Україна".
За його словами, зокрема, одним з голів ОДА, звільнення якого схвалено урядом, є керівник Рівненської області Олексій Муляренко.
Крім того, на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського надійшли перші п'ять пропозицій на призначення глав ОДА.
Прем'єр зауважив, що уряд почне роботу в цьому напрямку, щоб на наступному засіданні розглянути ці кандидатури.
Розенко в свою чергу висловився про те, що процедура співпраці з Адміністрацією президента не спрацювала, тому що не було публічного обговорення цих кандидатур.
"Якщо на сьогоднішній день ця процедура не спрацювала, було б правильно, якби ми зараз публічно оприлюднили прізвища цих п'яти осіб, які зайшли від АП, публічно разом з суспільством обговорили, і на наступному тижні знали всі плюси і мінуси і бекграунд", - запропонував міністр.
"Онлайн?", - перепитав Гройсман, і додав "Ну лайв, так лайв" (live - прямий ефір -англ).
Жодних прізвищ втім на відкритій частині засідання уряду не прозвучало.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов’язки голови Полтавської та Одеської облдержадміністрацій.
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