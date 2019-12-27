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Кабмін спростив отримання посвідки на проживання для добровольців

Уряд затвердив відповідний механізм
Кабінет Міністрів спростив процедуру отримання посвідки на проживання в Україні й українського громадянства для добровольців.
Кабмін спростив отримання посвідки на проживання для добровольців Фото: з вільних джерел

"Уряд спростив отримання громадянства для добровольців, які захищали Україну на Сході", - написав прем'єр-міністр і зазначив, що раніше добровольці з інших країн не мали можливості отримати посвідку на проживання в Україні, що є першим кроком для отримання громадянства, передає LB.ua.

За його словами, зараз уряд затвердив відповідний механізм.

Гончарук підкреслив, що рішення уряду спрощує подачу документів на отримання громадянства, проте рішення приймається відповідно до норм законодавства.

Нагадаємо, що у Державній міграційній службі дозволять громадянам мати два паспорти, але «єдине громадянство» залишиться у Конституції України.

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27 12 2019 15:00
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