Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У ДМС не будуть вимагати виходу з іншого громадянства, щоб отримати український паспорт

«Подвійне громадянство — це до певної міри програма імміграції в Україну… Але гасел «Приїжджайте!» недостатньо. Потрібна економічна програма, яка би їх заохочувала це зробити»
У Державній міграційній службі дозволять громадянам мати два паспорти, але «єдине громадянство» залишиться у Конституції України.
У ДМС не будуть вимагати виходу з іншого громадянства, щоб отримати український паспорт Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Про це в інтерв’ю «Європейській правді» розповів голова ДМС Максим Соколюк, передає "Громадське".

«Конституційна норма про «єдине громадянство» збережеться: вона означає, що ми і далі будемо сприймати таких людей як громадян лише України, не зважаючи на те, чи мають вони також паспорт іншої держави. А зміна буде у тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта», — сказав Соколюк.

Він уточнив, що будуть діяти певні обмеження щодо країн міграційного ризику. За словами глави ДМС, обмеження будуть діяти, зокрема, щодо Російської Федерації.

«Подвійне громадянство — це до певної міри програма імміграції в Україну… Але гасел «Приїжджайте!» недостатньо. Потрібна економічна програма, яка би їх заохочувала це зробити», — додав він.

Нагадаємо, що У пояснювальній записці сказано, що нинішнє законодавство дозволяє вільно змінювати ім'я та прізвище, але не передбачає права на зміну по батькові на свій розсуд. Це, на думку ініціаторів документа, порушує 21 і 22 статті Конституції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 12 2019 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.