У ДМС не будуть вимагати виходу з іншого громадянства, щоб отримати український паспорт
Про це в інтерв’ю «Європейській правді» розповів голова ДМС Максим Соколюк, передає "Громадське".
«Конституційна норма про «єдине громадянство» збережеться: вона означає, що ми і далі будемо сприймати таких людей як громадян лише України, не зважаючи на те, чи мають вони також паспорт іншої держави. А зміна буде у тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта», — сказав Соколюк.
Він уточнив, що будуть діяти певні обмеження щодо країн міграційного ризику. За словами глави ДМС, обмеження будуть діяти, зокрема, щодо Російської Федерації.
«Подвійне громадянство — це до певної міри програма імміграції в Україну… Але гасел «Приїжджайте!» недостатньо. Потрібна економічна програма, яка би їх заохочувала це зробити», — додав він.
Нагадаємо, що У пояснювальній записці сказано, що нинішнє законодавство дозволяє вільно змінювати ім'я та прізвище, але не передбачає права на зміну по батькові на свій розсуд. Це, на думку ініціаторів документа, порушує 21 і 22 статті Конституції.
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