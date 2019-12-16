У ДМС не будуть вимагати виходу з іншого громадянства, щоб отримати український паспорт

«Подвійне громадянство — це до певної міри програма імміграції в Україну… Але гасел «Приїжджайте!» недостатньо. Потрібна економічна програма, яка би їх заохочувала це зробити»

У Державній міграційній службі дозволять громадянам мати два паспорти, але «єдине громадянство» залишиться у Конституції України.

Про це в інтерв’ю «Європейській правді» розповів голова ДМС Максим Соколюк, передає "Громадське".

«Конституційна норма про «єдине громадянство» збережеться: вона означає, що ми і далі будемо сприймати таких людей як громадян лише України, не зважаючи на те, чи мають вони також паспорт іншої держави. А зміна буде у тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта», — сказав Соколюк.

Він уточнив, що будуть діяти певні обмеження щодо країн міграційного ризику. За словами глави ДМС, обмеження будуть діяти, зокрема, щодо Російської Федерації.

«Подвійне громадянство — це до певної міри програма імміграції в Україну… Але гасел «Приїжджайте!» недостатньо. Потрібна економічна програма, яка би їх заохочувала це зробити», — додав він.

Нагадаємо, що У пояснювальній записці сказано, що нинішнє законодавство дозволяє вільно змінювати ім'я та прізвище, але не передбачає права на зміну по батькові на свій розсуд. Це, на думку ініціаторів документа, порушує 21 і 22 статті Конституції.