Українцям можуть дозволити змінювати по батькові
У пояснювальній записці сказано, що нинішнє законодавство дозволяє вільно змінювати ім'я та прізвище, але не передбачає права на зміну по батькові на свій розсуд. Це, на думку ініціаторів документа, порушує 21 і 22 статті Конституції, передає LB.ua.
Крім цього, Європейський суд з прав людини в справі "Гарнага проти України" у 2013 році ухвалив, що ця діра в законодавстві порушує 8 Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод через те, що положення законодавства України, які регулюють питання зміни по батькові, сформульовані нечітко.
"З метою виконання зазначеного рішення Європейського суду з прав людини і недопущення аналогічного порушення в майбутньому є необхідність внести зміни в законодавство України, а саме до статті 295 Цивільного кодексу і ст. 149 Сімейного кодексу", - йдеться в записці.
Ініціаторами законопроєкту стали 13 парламентарів: Володимир Ватрас, Валерій Божик, Павло Павлиш, Максим Дирдін, Микола Стефанчук, Ігор Фріс, Іван Калаур, Ірина Венедиктова, Михайло Новіков, Олександр Мережко, Роман Бабій, Сергій Демченко і Андрій Костін.
Нагадаємо, що Державна міграційна служба (ДМС) констатує, що з січня 2016 року українці вже оформили чотири мільйони ID-карт.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків