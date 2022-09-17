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Кабмін спростив порядок виплат пенсій після деокупації

Уряд спростив порядок подання заявок на отримання пенсій на звільнених від окупантів територіях.
Кабмін спростив порядок виплат пенсій після деокупації Фото: tass.ru

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін вніс зміни до постанови КМУ від 26.02.2022 р. № 162 "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошової допомоги на період запровадження військового стану".

Тепер, щоб жителі територіальних громад, розташованих у районі проведення воєнних дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні та деокупованих населених пунктах отримали пенсії, необхідно протягом трьох місяців після деокупації подати заяви про виплату пенсії або грошової допомоги до органу Пенсійного фонду України або органу соціальної захисту населення. Зробити це можна через сільського, селищного, міського голову, старосту із зазначенням дати та місця подання заяви, посади, власного імені та прізвища особи, яка прийняла заяву.

Раніше повідомлялось, що уряд виділив 20,6 млн грн на компенсацію комунальних послуг громадам, які прихистили переселенців.

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17 09 2022 10:03
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