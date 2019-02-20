Кабмін виділив 25 мільйонів на закупівлю квартир для родин героїв Небесної сотні

Кабінет Міністрів України на засіданні у середу, 20 лютого, схвалив черговий пакет рішень, направлених на підтримку та соціальну допомогу родинам Героїв Небесної Сотні.

Зокрема вони, серед іншого, передбачають психологічну реабілітацію та забезпечення житлом родин героїв, які загинули на майдані під час Революції гідності в 2013-2014 роках, повідомляє Урядовий портал.

"Ми у постійному діалозі з громадськими організаціями. Ми пам'ятаємо, що маємо забезпечити підтримкою родини. Минулого року всі виплати, які були визначені, ми 100% виплатили. Ми мали це зробити. Треба зараз підсилювати напрямки і соціальної реабілітації, і інші. Ми виділяємо 25 млн на закупівлю квартир для родин Героїв. Вони самі визначать, де і за якою ціною купувати. Для нас це важливо, і будемо у постійному діалозі – не під дати. В цьому є людське ставлення до подвигу людей", - зазначив глава уряду Володимир Гройсман.

Додамо, Кабінет міністрів виплатив 255,8 млн гривень сім'ям загиблих Героїв Небесної сотні, а також потерпілим під час подій Революції гідності 2013-2014 років. Всього допомогу надано 1 080 особам.