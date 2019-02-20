Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кабмін виділив 25 мільйонів на закупівлю квартир для родин героїв Небесної сотні

Також у новому проекті підтримки передбачені кошти на психологічну реабілітацію
Кабінет Міністрів України на засіданні у середу, 20 лютого, схвалив черговий пакет рішень, направлених на підтримку та соціальну допомогу родинам Героїв Небесної Сотні.
Кабмін виділив 25 мільйонів на закупівлю квартир для родин героїв Небесної сотні Фото: AFP

Зокрема вони, серед іншого, передбачають психологічну реабілітацію та забезпечення житлом родин героїв, які загинули на майдані під час Революції гідності в 2013-2014 роках, повідомляє Урядовий портал

"Ми у постійному діалозі з громадськими організаціями. Ми пам'ятаємо, що маємо забезпечити підтримкою родини. Минулого року всі виплати, які були визначені, ми 100% виплатили. Ми мали це зробити. Треба зараз підсилювати напрямки і соціальної реабілітації, і інші. Ми виділяємо 25 млн на закупівлю квартир для родин Героїв. Вони самі визначать, де і за якою ціною купувати. Для нас це важливо, і будемо у постійному діалозі – не під дати. В цьому є людське ставлення до подвигу людей", - зазначив глава уряду Володимир Гройсман.

Додамо, Кабінет міністрів виплатив 255,8 млн гривень сім'ям загиблих Героїв Небесної сотні, а також потерпілим під час подій Революції гідності 2013-2014 років. Всього допомогу надано 1 080 особам.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2019 14:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.