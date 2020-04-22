Кабмін затвердив порядок використання коштів для боротьби з COVID-19 Про це повідомляє прес-служба Мінфін

Зазначається, що фінансування здійснюватиметься на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів до уряду.

Фото: Економічна правда

Кабмін на засіданні 22 квітня затвердив порядок виділення коштів "Фонду боротьби з COVID-19" на відповідні напрямки, фінансування фонду становить 64,7 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну, пише "Економічна правда". Кошти фонду будуть спрямовуватись, зокрема, на: надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв’язку із негативними наслідками поширення на території України COVID-19;

надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули від коронавірусу;

заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19. Зазначається, що фінансування здійснюватиметься на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів до уряду. "Після того як звернення буде опрацьовано та затверджено Кабінетом Міністрів України, остаточне рішення про направлення необхідної суми прийматимуть члени Комітету Верховної ради України з питань бюджету", - пояснили у Мінфіні. Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

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