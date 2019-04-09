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Уряд звільнив Уляну Супрун

Вона формально займала посаду першої заступниці міністра
Кабінет Міністрів України на засіданні в середу звільнив з посади першої заступниці міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.
Уряд звільнив Уляну Супрун Уляна Супрун. Фото: УНІАН

"Була звільнена Уляна Супрун і багато інших заступників", - повідомив сьогодні журналістам депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, сьогодні нова міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька дала першу пресконференцію і розповіла про свої цілі і першорядні завдання на посаді міністра.

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04 09 2019 14:56
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