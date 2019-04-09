ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет Міністрів України на засіданні в середу звільнив з посади першої заступниці міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд звільнив Уляну Супрун
Вона формально займала посаду першої заступниці міністра
Уляна Супрун. Фото: УНІАН
"Була звільнена Уляна Супрун і багато інших заступників", - повідомив сьогодні журналістам депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, сьогодні нова міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька дала першу пресконференцію і розповіла про свої цілі і першорядні завдання на посаді міністра.
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04 09 2019 14:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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