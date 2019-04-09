Нова очільниця МОЗ розповіла про перші кроки на посаді, - ВІДЕО

Скалецька озвучила три ключові напрямки: епідеміологічна безпека, доступна медична допомога в регіонах і вакцинація - як дітей, так і дорослих

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька провела першу пресконференцію, на якій озвучила пріоритетні напрямки своєї роботи.

"Ми повинні розробити порядок реагування на інфекційні спалахи... На цей момент така єдина процедура відсутня", - зазначила міністр, повідомляє LB.ua.

Також серед пріоритетних завдань Скалецька назвала забезпечення доступу до первинної медичної допомоги: "Щоб її отримали всі громадяни, а не тільки 28 млн (саме 28 млн людей підписали декларації з лікарями, - ред.)".

Міністр звернула увагу на те, що в деяких населених пунктах немає лікарів, з якими можна підписати декларації.

"Для цього потрібно придумати, як організувати роботу лікаря, який міг би приїжджати в ті населені пункти, де таких лікарів немає... Заплановано перепис населення, який повинен допомогти зробити висновки, скільком людям така допомога необхідна, - сказала Скалецька. - Існує проблема фізичної доступності. Ми будемо говорити з місцевою владою про те, що є проблеми з доступністю".

Також глава МОЗ відзначила як важливе завдання забезпечення вакцини для дорослих.

"Попередній уряд зробив багато для того, щоб в Україні були всі вакцини (для дітей, - ред.). Тепер ми повинні зробити все, щоб вакцини могли отримати і дорослі", - сказала вона.

Скалецька розповіла, що вона ознайомилася з рівнем готовності Національної служби здоров'я до запуску реформи. За її словами, проведена чимала робота, але медичні установи ще не до кінця готові до автономізації.

"Для того, щоб запустити в наступному році повністю вторинку через НСЗУ, договори, відповідно до передбаченого законодавством гарантованого пакета, ще не зроблено достатньо багато", - розповіла міністр.

Скалецька повідомила, що реформа буде запущена в тому ж вигляді, в якому її планував попередній Кабмін. Зокрема, буде збережено пропорцію 60 на 40, тобто з початком реформи лікарні та установи вторинної медичної допомоги отримуватимуть 60% від того фінансування, яке вони мали раніше, а 40% - за надані послуги.

За її словами, реформа не зможе розпочатися 1 січня, якщо тільки не буде змінене бюджетне законодавство. Тому міністр прогнозує, що запуск реформи відбудеться не раніше ніж 1 квітня.

Нагадаємо, що 2018 року в Україні почалася медична реформа, поки що зміни торкнулися тільки первинної медичної допомоги (терапевти, сімейні лікарі, педіатри).

З 2020 року системні зміни почнуться на рівні поліклінік і лікарень по всій країні.