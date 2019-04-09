Нова очільниця МОЗ розповіла про перші кроки на посаді, - ВІДЕО
"Ми повинні розробити порядок реагування на інфекційні спалахи... На цей момент така єдина процедура відсутня", - зазначила міністр, повідомляє LB.ua.
Також серед пріоритетних завдань Скалецька назвала забезпечення доступу до первинної медичної допомоги: "Щоб її отримали всі громадяни, а не тільки 28 млн (саме 28 млн людей підписали декларації з лікарями, - ред.)".
Міністр звернула увагу на те, що в деяких населених пунктах немає лікарів, з якими можна підписати декларації.
"Для цього потрібно придумати, як організувати роботу лікаря, який міг би приїжджати в ті населені пункти, де таких лікарів немає... Заплановано перепис населення, який повинен допомогти зробити висновки, скільком людям така допомога необхідна, - сказала Скалецька. - Існує проблема фізичної доступності. Ми будемо говорити з місцевою владою про те, що є проблеми з доступністю".
Також глава МОЗ відзначила як важливе завдання забезпечення вакцини для дорослих.
"Попередній уряд зробив багато для того, щоб в Україні були всі вакцини (для дітей, - ред.). Тепер ми повинні зробити все, щоб вакцини могли отримати і дорослі", - сказала вона.
Скалецька розповіла, що вона ознайомилася з рівнем готовності Національної служби здоров'я до запуску реформи. За її словами, проведена чимала робота, але медичні установи ще не до кінця готові до автономізації.
"Для того, щоб запустити в наступному році повністю вторинку через НСЗУ, договори, відповідно до передбаченого законодавством гарантованого пакета, ще не зроблено достатньо багато", - розповіла міністр.
Скалецька повідомила, що реформа буде запущена в тому ж вигляді, в якому її планував попередній Кабмін. Зокрема, буде збережено пропорцію 60 на 40, тобто з початком реформи лікарні та установи вторинної медичної допомоги отримуватимуть 60% від того фінансування, яке вони мали раніше, а 40% - за надані послуги.
За її словами, реформа не зможе розпочатися 1 січня, якщо тільки не буде змінене бюджетне законодавство. Тому міністр прогнозує, що запуск реформи відбудеться не раніше ніж 1 квітня.
Нагадаємо, що 2018 року в Україні почалася медична реформа, поки що зміни торкнулися тільки первинної медичної допомоги (терапевти, сімейні лікарі, педіатри).
З 2020 року системні зміни почнуться на рівні поліклінік і лікарень по всій країні.
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