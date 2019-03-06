Канада тимчасово закрила посольство у Венесуелі

"Режим Мадуро зробив усе, щоб ускладнити роботу дипломатичним установам інших країн, особливо тих, які виступають за відновлення демократії у Венесуелі"

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд оголосила про тимчасове закриття посольства країни у Венесуелі.

За її словами, "режим Мадуро зробив усе, щоб ускладнити роботу дипломатичним установам інших країн, особливо тих, які виступають за відновлення демократії у Венесуелі", повідомляє "Українська правда".

"На жаль, до кінця цього місяця канадські дипломати у Венесуелі більше не зможуть працювати через те, що режим Мадуро не продовжив їм акредитацію.Тому у нас не залишається іншого вибору, як тимчасово призупинити свої дії в посольстві Канади у Венесуелі", - підкреслила Фріланд.

"Незважаючи на тимчасове призупинення, Канада, разом зі своїми партнерами в Групі Ліма і міжнародною спільнотою, продовжуватиме відстоювати права венесуельського народу і повне повернення до демократії у Венесуелі", - додала вона.

Міністр зазначила, що канадці, які перебувають у Венесуелі, зможуть звертатися в посольство Канади в Колумбії.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".