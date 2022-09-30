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Канада закликала своїх громадян покинути росію

А тим, хто збирається їхати до росії - утриматися від поїздок
Канада закликала своїх громадян покинути росію Фото: з вільних джерел
МЗС Канади закликало співгромадян утриматись від усіх поїздок до російської федерації, а тих, хто вже перебуває на території рф, - негайно залишити країну.
 
Про це йдеться у поширеному канадським МЗС повідомленні.
 
"Уникайте усіх подорожей до росії через вплив збройного конфлікту з Україною, в тому числі часткову мобілізацію, обмеження на фінансові операції та все більш лімітовані варіанти авіаперельотів. Якщо ви вже знаходитеся у росії, вам слід покинути територію країни, поки залишаються доступними комерційні шляхи", - заявили у МЗС.
 
Тих же канадців, які вирушать попри все залишитися у росії, просять "поводити себе стримано".
 
"Пов’язані із чинною ситуацією комунікації ретельно перевіряються місцевою владою. Вас можуть спіткати серйозні наслідки, якщо ви обговорюєте, поширюєте чи публікуєте інформацію про російське вторгнення до України", - наголосили у відомстві.
 
Раніше з закликом до своїх громадян залишити територію росії звернулося посольство США у москві, а також міністерство закордонних справ Болгарії, Естонії
 
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30 09 2022 08:28
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