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Канада закликала своїх громадян покинути росію
Фото: з вільних джерел
МЗС Канади закликало співгромадян утриматись від усіх поїздок до російської федерації, а тих, хто вже перебуває на території рф, - негайно залишити країну.
Про це йдеться у поширеному канадським МЗС повідомленні.
"Уникайте усіх подорожей до росії через вплив збройного конфлікту з Україною, в тому числі часткову мобілізацію, обмеження на фінансові операції та все більш лімітовані варіанти авіаперельотів. Якщо ви вже знаходитеся у росії, вам слід покинути територію країни, поки залишаються доступними комерційні шляхи", - заявили у МЗС.
Тих же канадців, які вирушать попри все залишитися у росії, просять "поводити себе стримано".
"Пов’язані із чинною ситуацією комунікації ретельно перевіряються місцевою владою. Вас можуть спіткати серйозні наслідки, якщо ви обговорюєте, поширюєте чи публікуєте інформацію про російське вторгнення до України", - наголосили у відомстві.
Раніше з закликом до своїх громадян залишити територію росії звернулося посольство США у москві, а також міністерство закордонних справ Болгарії, Естонії.
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