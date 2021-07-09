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Капелюх Наполеона з його ДНК виставили на аукціон

При ретельному вивченні капелюха було виявлено п'ять волосків. І два з них були потім протестовані, вони несли ДНК Наполеона
Нещодавно виявлений ​​капелюх із ДНК-доказом, який підтверджує, що він колись належав французькому імператору Наполеону Бонапарту, був виставлений ​​на аукціон Bonhams у Гонконзі.
Капелюх Наполеона з його ДНК виставили на аукціон Фото: reuters
Про це повідомляє Reuters.
 
Вбрання, яке вважають "першим капелюхом, що містить ДНК імператора", експонується у Гонконзі, перш ніж переїде до Парижу, а потім до Лондону, де його хочуть продати на аукціоні 27 жовтня.
 
Капелюхи схожого стилю часто зустрічаються на зображеннях Наполеона на полі битви. Річ була придбана теперішнім власником на невеликому аукціоні у Німеччині.
 
На той час ще не було відомо, що капелюх належав імператору. "Це була чисто випадкова зустріч", — сказав керівник компанії Bonhams Europe Саймон Коттл.
 
Покупець зацікавився капелюхом, коли збагнув, що на ньому є написи та інші характеристики, які свідчать, що аксесуар міг належати самому Наполеону. Початкове розслідування показало, що капелюх відповідає розмірам голови, які мав французький імператор.
 
"При ретельному вивченні капелюха було виявлено п'ять волосків. І два з них були потім протестовані, вони несли ДНК Наполеона", — сказав Коттл.
 
За його словами, історія цього капелюха сильно відрізняється від історії інших головних уборів, адже більшість із них було передано знатним родинам, пов'язаними з імператором, або ж належали військовим, які підібрали їх на полі битви.
 
Коттл зазначив, що вартість аксесуара наразі складає 138-207 тис. доларів, що є "обережною" ціною, оскільки лише нещодавно було доведено, що капелюх належав імператору. Інші капелюхи оцінювалися у понад мільйон доларів.
 
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07 09 2021 13:20
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