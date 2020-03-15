БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИОкрім того, згідно з даними Eavex Capital, падіння котирувань акцій цих компаній з початку року було ще значніше: МХП - 31,9%, "Кернел" - 22,8%, "Агротон" - 22,7%, "Астарта" - 16,3%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Капіталізація українських агрохолдингів знижується
Ціна акцій провідних сільськогосподарських компаній за тиждень знизилася на 6-20%
Фото: e-crimea.info
Ціна акцій провідних сільськогосподарських компаній за тиждень знизилася на 6-20%.
Про це повідомляє Agroportal з посиланням на Eavex Capital, зазначає "Економічна правда".
Моніторинг проводився у період 2-10 березня.
Більше всіх у цей період впали:
"МХП" - на 21,5%;
"Агротона" - на 10,6%;
"Кернел" - на 9,6%;
"Астарта" - на 6%.
Окрім того, згідно з даними Eavex Capital, падіння котирувань акцій цих компаній з початку року було ще значніше: МХП - 31,9%, "Кернел" - 22,8%, "Агротон" - 22,7%, "Астарта" - 16,3%.
Утрималися від падіння акції "Авангарда" та ІМК.
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