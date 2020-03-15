Капіталізація українських агрохолдингів знижується Ціна акцій провідних сільськогосподарських компаній за тиждень знизилася на 6-20%

Окрім того, згідно з даними Eavex Capital, падіння котирувань акцій цих компаній з початку року було ще значніше: МХП - 31,9%, "Кернел" - 22,8%, "Агротон" - 22,7%, "Астарта" - 16,3%.

Фото: e-crimea.info

Ціна акцій провідних сільськогосподарських компаній за тиждень знизилася на 6-20%. Про це повідомляє Agroportal з посиланням на Eavex Capital, зазначає "Економічна правда". Моніторинг проводився у період 2-10 березня. Більше всіх у цей період впали: "МХП" - на 21,5%; "Агротона" - на 10,6%; "Кернел" - на 9,6%; "Астарта" - на 6%. Окрім того, згідно з даними Eavex Capital, падіння котирувань акцій цих компаній з початку року було ще значніше: МХП - 31,9%, "Кернел" - 22,8%, "Агротон" - 22,7%, "Астарта" - 16,3%. Утрималися від падіння акції "Авангарда" та ІМК. Нагадаємо, що Україна збільшила експорт сільгосппродукції на 14,3% - Милованов

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