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Капіталізація українських агрохолдингів знижується

Ціна акцій провідних сільськогосподарських компаній за тиждень знизилася на 6-20%
Окрім того, згідно з даними Eavex Capital, падіння котирувань акцій цих компаній з початку року було ще значніше: МХП - 31,9%, "Кернел" - 22,8%, "Агротон" - 22,7%, "Астарта" - 16,3%.
Капіталізація українських агрохолдингів знижується Фото: e-crimea.info

Ціна акцій провідних сільськогосподарських компаній за тиждень знизилася на 6-20%.

Про це повідомляє Agroportal з посиланням на Eavex Capital, зазначає "Економічна правда".

Моніторинг проводився у період 2-10 березня.

Більше всіх у цей період впали:

 "МХП" - на 21,5%;

 "Агротона" - на 10,6%;

 "Кернел" - на 9,6%;

 "Астарта" - на 6%.

Окрім того, згідно з даними Eavex Capital, падіння котирувань акцій цих компаній з початку року було ще значніше: МХП - 31,9%, "Кернел" - 22,8%, "Агротон" - 22,7%, "Астарта" - 16,3%.

Утрималися від падіння акції "Авангарда" та ІМК. 

Нагадаємо, що Україна збільшила експорт сільгосппродукції на 14,3% - Милованов

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15 03 2020 11:21
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