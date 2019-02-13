Капітан "Норду", який виїхав до Криму, готовий свідчити через відеозв’язок, – адвокат

Горбенко був під постійним контролем правоохоронців і "його зникнення без правоохоронних органів – це абсурдність"

Капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, який виїхав до анексованого Криму, готовий свідчити в суді через відеозв’язок.

Про це повідомив адвокат Горбенка, Олександр Руденко. На питання "Громадського", чи має намір капітан судна приходити до суду, адвокат сказав "безумовно".

"Є безліч механізмів, зокрема, відеоконференція", – зазначив він.

Руденко також заявив, що Горбенко був під постійним контролем правоохоронців і "його зникнення без правоохоронних органів – це абсурдність".

"Якось наперед забігають з тією позицією, що необхідно оголошувати його в розшук. Є певні підстави для його оголошення, що це є факт ухилення. Але треба поставити його до відома, що він має з’явитися до суду", – додав адвокат.

Нагадаємо, сьогодні журналісти повідомили, що капітан затриманого українськими прикордонниками сейнера "Норд" (порт приписки - Керч) Володимир Горбенко, який не виходив на зв'язок з адвокатами з кінця січня 2019 року, перебуває в анексованому Криму.

28 січня адвокат Горбенка заявив, що його клієнт зник і не виходить на зв'язок. 29 січня поліція почала розслідування за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією "пропав безвісти" на підставі заяви брата зниклого.