Капітан "Норду", який виїхав до Криму, готовий свідчити через відеозв’язок, – адвокат
Про це повідомив адвокат Горбенка, Олександр Руденко. На питання "Громадського", чи має намір капітан судна приходити до суду, адвокат сказав "безумовно".
"Є безліч механізмів, зокрема, відеоконференція", – зазначив він.
Руденко також заявив, що Горбенко був під постійним контролем правоохоронців і "його зникнення без правоохоронних органів – це абсурдність".
"Якось наперед забігають з тією позицією, що необхідно оголошувати його в розшук. Є певні підстави для його оголошення, що це є факт ухилення. Але треба поставити його до відома, що він має з’явитися до суду", – додав адвокат.
Нагадаємо, сьогодні журналісти повідомили, що капітан затриманого українськими прикордонниками сейнера "Норд" (порт приписки - Керч) Володимир Горбенко, який не виходив на зв'язок з адвокатами з кінця січня 2019 року, перебуває в анексованому Криму.
28 січня адвокат Горбенка заявив, що його клієнт зник і не виходить на зв'язок. 29 січня поліція почала розслідування за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією "пропав безвісти" на підставі заяви брата зниклого.
Адвокат Горбенка Максим Могильницький зазначає, що його підзахисний пропадає не вперше.
4 лютого поліція оголосила в розшук капітана арештованого російського судна "Норд" Володимира Горбенка.
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