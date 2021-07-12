Карпати накриють хуртовини та снігопади. Очікується сходження лавин Небезпека очікується протягом 7 та 8 грудня

Рятувальники попереджають про можливе сходження лавин у Каратах через хуртовини та снігопади.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій. Зокрема, значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, очікується 8 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської області. Так, можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Крім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається: 7 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської області.

7-8 грудня - на високогір’ї Закарпатської області, у середньогір’ї Львівської області. Своєю чергою рятувальники закликають громадян утриматись від походів на високогір'я. Фото: РБК-Україна Читайте також: У Києві вночі випав сніг. Комунальники і понад 300 одиниць техніки боролися з негодою

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