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Карпати накриють хуртовини та снігопади. Очікується сходження лавин

Небезпека очікується протягом 7 та 8 грудня
Рятувальники попереджають про можливе сходження лавин у Каратах через хуртовини та снігопади.
Карпати накриють хуртовини та снігопади. Очікується сходження лавин Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, очікується 8 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської області.

Так, можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Крім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається:

  • 7 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської області.
  • 7-8 грудня - на високогір’ї Закарпатської області, у середньогір’ї Львівської області.

Своєю чергою рятувальники закликають громадян утриматись від походів на високогір'я.

Фото: РБК-Україна

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07 12 2021 13:53
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