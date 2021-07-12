CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРятувальники попереджають про можливе сходження лавин у Каратах через хуртовини та снігопади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Карпати накриють хуртовини та снігопади. Очікується сходження лавин
Небезпека очікується протягом 7 та 8 грудня
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, очікується 8 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської області.
Так, можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Крім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається:
- 7 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської області.
- 7-8 грудня - на високогір’ї Закарпатської області, у середньогір’ї Львівської області.
Своєю чергою рятувальники закликають громадян утриматись від походів на високогір'я.
Фото: РБК-Україна
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07 12 2021 13:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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