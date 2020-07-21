CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна та Іран вже цього тижня можуть почати переговори про компенсації для родичів жертв катастрофи літака МАУ біля Тегерана. Київ чекає на підтвердження іранської сторони про візит делегації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Катастрофа МАУ: переговори про компенсації можуть розпочатися цього тижня
Іран цього тижня може відправити свою делегацію до України
Фото: з відкритих джерел
Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК - Україна.
За його словами, вчора МЗС отримало інформацію про те, що іранська делегація готова прибути до України вже цього тижня для переговорів з приводу компенсацій.
"Ми давно наполягали на цьому, ми готові до цих переговорів. І розраховуємо, що вже сьогодні Іран офіційно підтвердить візит своїх представників, і цього тижня в Києві пройдуть такі переговори", - додав Кулеба.
Нагадаємо, що в Міністерстві закордонних справ України звинуватили Іран у затягуванні розшифрування "чорних скриньок" після збиття українського літака. У МЗС вимагають прозорого розслідування.
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21 07 2020 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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