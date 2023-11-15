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LIFESTYLE

Кембриджський словник назвав слово року

15 листопада 2023, 11:46
Кембриджський словник назвав слово року
Джерело: unsplash
Ним стало дієслово "галюцинувати".

Укладачі Кембриджського словника підбили підсумки року, що минає, і назвали слово 2023-го. Ним стало дієслово "галюцинувати", яке тепер має і переносне значення.

Словник зазначає, що коли штучний інтелект галюцинує, він продукує неправдиву інформацію.

Укладачі словника заявили, що цього року значно зріс інтерес до штучного інтелекту, що пов'язане з випуском ChatGPT, Bard, DALL-E та BingAI, які працюють на основі великих мовних моделей. З новою технологією приходить і нова мова.

Протягом 2023 року лексикографи Кембриджського словника додавали до словника нові визначення, пов'язані з ШІ, включаючи велику мовну модель (або LLM), генеративний ШІ (або GenAI) та GPT. Багато існуючих слів, такі як галюцинувати, цього року також набули додаткових значень, пов'язаних з ШІ.

"Команда Кембриджського словника обрала галюцинувати словом 2023, оскільки визнала, що нове значення відображає суть того, чому люди говорять про ШІ. Генеративний ШІ — потужний інструмент, але ми все ще вчимося, як безпечно та ефективно взаємодіяти з ним — це означає усвідомлення як його потенційних сильних сторін, так і його слабкостей", - йдеться в повідомленні.

"Той факт, що ШІ може "галюцинувати", нагадує нам, що людям все ще необхідно критично мислити, щоб використовувати ці інструменти", - цитує Sky News главу управління з видавництва словника Вендалін Ніколс.

Раніше "штучний інтелект" став словом року за версією словника Collins.

Технологія швидко розвивається і про неї багато говорили у році, що минає.

Словник визначає термін штучний інтелект як "моделювання ментальних процесів людини за допомогою комп'ютерних програм".

слово рокуКембриджський словник

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