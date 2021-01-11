"Vax" стало словом року за версією Оксфордського словника

Vax - наше слово року у 2021 році… Воно породило численні похідні, які ми зараз бачимо в широкому діапазоні неформальних контекстів… Жодне слово краще не передає атмосферу цього року, ніж vax

Оксфордський словник англійської мови обрав головним словом 2021 року Vax (тобто вакцина/вакцинація/вакцинуватися).

Про це повідомляється на сайті словника.

Як зазначається, це слово станом на вересень 2021 року використовували у 72 рази частіше, ніж у 2020-му.

"Vax - наше слово року у 2021 році… Воно породило численні похідні, які ми зараз бачимо в широкому діапазоні неформальних контекстів… Жодне слово краще не передає атмосферу цього року, ніж vax", - йдеться у повідомленні.

На думку старшої редакторки Оксфордського словника Фіони Макферсон, vax – це очевидний вибір, оскільки він справив "найбільш вражаючий вплив", пише ВВС.

"Якщо додати до цього його універсальність у формуванні інших слів – vaxxie, vax-a-thon, vaxinista – стає зрозуміло, що vax має перевагу цього року", – сказала вона.

Вперше слово vax записали англійською мовою у 1799 році, а похідні від нього vaccinate (робити щеплення) і vaccination (вакцинація) – 1800-му. Воно походить від латинського слова vacca, що означає "корова". Відомо, що слово виникло завдяки роботі англійського лікаря Едварда Дженнера, який винайшов щеплення проти віспи.

Як повідомлялося, торік Оксфордський словник англійської мови, який традиційно оголошує головне слово року, відмовився вибирати тільки один термін для опису 2020 року.

Таким чином видавництво словника, Oxford Languages, вирішило підкреслити "швидкий і раптовий лінгвістичний вплив пандемії коронавірусу на англійську мову".