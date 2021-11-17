Марсохід NASA "допоміг" Кембриджському словнику обрати слово року

У 2021 році людям у всьому світі довелося проявити наполегливість ("perseverance" – ред.) перед лицем викликів і руйнування нашого життєвого устрою через COVID-19 та інші проблеми. Наполегливість майже завжди є позитивним словом, яке виражає наш захват щодо людей, які не здаються у складних ситуаціях

Кембриджський словник (Cambridge Dictionary) англійської мови обрав словом 2021 року "perseverance", що перекладається як "наполегливість", "стійкість", "завзятість".

Про це повідомляє сайт словника.

Кембриджський словник визначає "perseverance" як "постійні зусилля, щоб щось зробити або чогось досягти, навіть коли це складно або займає багато часу".

"У 2021 році людям у всьому світі довелося проявити наполегливість ("perseverance" – ред.) перед лицем викликів і руйнування нашого життєвого устрою через COVID-19 та інші проблеми. Наполегливість майже завжди є позитивним словом, яке виражає наш захват щодо людей, які не здаються у складних ситуаціях", - зауважили укладачі словника.

Зазначається, що популярність цього слова різко зросла після того, як марсохід NASA, який називається Perseverance, здійснив посадку на Червону планету у лютому цього року.

Загалом за рік визначення цього слова у словнику шукали понад 243 тисячі разів.