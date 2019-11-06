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Керівником Служби зовнішньої розвідки призначили Владислава Бухарєва, - ОНОВЛЕНО

Про це повідомив заступник Адміністрації президента Руслан Рябошапка
Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва.
Керівником Служби зовнішньої розвідки призначили Владислава Бухарєва, - ОНОВЛЕНО Фото: прес-служба "Батьківщини"

Владислав Бухарєв - народний депутат Верховної Ради VIII скликання.

З червня 1992 по грудень 2007 працював в органах Служби безпеки України на оперативних та керівних посадах.

Пізніше, у грудні 2007 протягом трьох років був першим заступником Голови Державної податкової адміністрації України та начальником податкової міліції.

З березеня 2010 по березень 2014 — пенсіонер органів СБУ.

З того часу до липня 2014 працював в Службі безпеки України на посаді Першого заступника Голови СБУ — начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Пізніше, офіцером з особливих доручень Голови Служби безпеки України.
З жовтня 2014 року народний депутат Верховної Ради України. Обраний по одномандатному 162 виборчому округу. 

Згодом, на парламентських виборах балотувався за одномандатним виборчим округом №162 від партії "Батьківщина", пройшов у Раду, набравши 20,26% голосів виборців.

Член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Голова підкомітету з питань боротьби з організованою злочинністю Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Окрім того, за інформацією "Серпом по рейтингу", новопризначений голова зовнішньої розвідки будучи народним депутатом не голосував:

- за дозвіл на арешт депутата Олександра Онищенка, який разом із поплічниками продавав газ держпідприємства "Укргазвидобування" через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,6 мільярда гривень.

- за зняття імунітуту з наредепа від групи “Воля народу” Станіслава Березкіна холдинг якого заволодів 20 млн доларів.

- за зняття імунітуту з нардепа Олександра Вілкула, який (окрім усього іншого) знищив частину землі сільськогосподарського призначення та наніс державі шкоди на понад 5 млн грн.

- за зняття імунітуту з депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва, якого підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

- за дозвіл арештувати депутата Максима Полякова - фігуранта "бурштинової справи", якого Національне антикорупційне бюро звинувачувало в хабарництві.

- за дозвіл арештувати депутата Борислава Розенблата - фігуранта "бурштинової справи", якого Національне антикорупційне бюро звинувачувало в отриманні 285 тисяч доларів хабара.

- за згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Андрія Лозового, якого Генпрокуратура звинувачувала в несплаті 1,7 мільйонів гривень податків.

- за зняття імунітету депутата Євгена Дейдея, якого Генпрокуратура звинувачувала в незаконному збагаченні. Дейдей записав на дружину майно, що учетверо перевищує доходи.

Оновлення. За словами Бухарева, його нагородили 10 років тому за участь в міжнародній операції по запобіганню переправлення великої партії наркотиків

Призначений сьогодні головою Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв нагороджений медаллю ФСБ "За бойову співдружність". Про це він сам повідомляв у своєму Facebook в 2014 році.

Бухарев опублікував свою агітаційну листівку, де вказана інформація про нагороду.

"Я кілька разів бачив в інтернеті як люди дорікали мене в тому, що в моїх листівках написано про російську нагороду, тому я вважаю за потрібне розповісти вам звідки вона у мене", - написав Бухарєв.

За словами чиновника, його нагородили 10 років тому за участь в міжнародній операції по запобіганню переправлення великої партії наркотиків з країн Латинської Америки до Європи.

У цій операції, за словами Бухарева, були задіяні представники спецслужб різних країн, в тому числі США, Росії, Європи, Нікарагуа.

"Також, люди дивуються, чому я вказав цей факт у своїх листівках. Я не хвалюся цією нагородою, але вважаю неправильним приховувати такі факти від людей. У мене є принципи, один з головних - чесність", - написав Бухарєв.

Нагадаємо, раніше екс-президент Петро Порошенко звільнив Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Семочко намагався поновитися на посаді через суд, але йому не вдалося

Додамо, 22 травня стало відомо, що в Адміністрації Президента розглядають варіант призначення головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва. 

Читайте також: Майно на 200 мільйонів і громадянство РФ: що приховує заступник глави Служби зовнішньої розвідки

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11 06 2019 17:43
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