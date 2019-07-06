Семочку не вдалося поновитися у розвідці

Екс-заступник очільника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко невчасно подав позов до Верховного Суду про незаконне звільнення президентом і має пояснити, чому не вклався у визначений законом термін

Зазначається, що Семочко подав позов до суду пізніше як через місяць після звільнення і повинен попросити Суд подовжити термін подання позову або пояснити, чому не вклався у визначений законодавством термін.

Відповідна ухвала про залишення позовної заяви без руху знаходиться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Для звернення до суду у справах щодо звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк. У разі пропуску строку звернення позивач зобов`язаний додати до позову заяву про поновлення цього строку та докази поважності причин його пропуску", - зазначається в рішенні суду.

Крім того, в ухвалі суду вказано, що позивач не попросив чи не намагався попросити у президента оригінали указів про призначення і звільнення і не пояснив, з яких причин йому не вдалося цього зробити.

Водночас Семочко хотів, щоб ці документи витребував у президента сам суд.

Раніше екс-президент Петро Порошенко звільнив Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

​Нагадаємо, що раніше проти Сергія Семочка відкрили провадження на підставі журналістського розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", в якому журналісти з’ясували, що новопризначений заступник голови зовнішньої розвідки Сергій Семочко має родичів з російськими паспортами, нерухомістю на понад 200 мільйонів гривень і бізнесом в Криму.

Журналісти встановили, що Семочко їздить на Land Cruiser, зареєстрованому на людину, якої не існує. Цей автомобіль щоранку приїжджає забирати пасажира в закрите котеджне містечко в Конча-Заспі. Будинок на 333 квадратних метри офіційно придбала Тетяна Лисенко. В ході розслідування вдалось визначити, що вона є дружиною Сергія Семочка. Крім того, в Козині є ще два величезних будинки, нещодавно оформлених на її дочку.

Три будинки в Козині обійшлися Семочку приблизно у 8 мільйонів доларів. Однак аналіз доходів його сім'ї говорить про відсутність легального джерела таких доходів.

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