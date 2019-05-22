Головою Служби зовнішньої розвідки може стати Владислав Бухарєв

В Адміністрації президента розглядають варіант призначення головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва.

Рішення остаточно ще не затверджено і перебуває в стадії обговорення, але ймовірність його прийняття дуже висока, повідомляє LB.ua з посиланням на джерела.

Владислав Бухарєв - народний депутат Верховної Ради VIII скликання.

З грудня 2007 по березень 2010 обіймав пост перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України - начальник податкової міліції.

1 березня 2014 року в.о. президента України Олександр Турчинов призначив Бухарева першим заступником глави СБУ - начальником головного управління боротьби з корупцією.

На парламентських виборах балотувався за одномандатним виборчим округом №162 від партії "Батьківщина", пройшов у Раду, набравши 20,26% голосів виборців.

Нагадаєил, що глава передвиборчого штабу Зеленського Іван Баканов отримав посаду першого заступника голови СБУ.