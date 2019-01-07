Богдан: Портнов мій друг, а 80% політикуму – колишні клієнти
"Я дистанціююся від будь-якого конекту. 80% діючого політикуму – це мої колишні клієнти. Навіть Петро Олексійович, я з ним познайомився в штабі "Нашої України" в 2004 році на президентських виборах", - розповів Богдан в інтерв'ю "РБК-Україна", відповідаючи на питання про можливий вплив його клієнтів на його політичне життя.
"Це було б неправильне політичне рішення, ми не може собі цього дозволити. Я теж проти, і не буду підставляти президента. Але так, це мій багаторічний друг", - розповів Богдан.
Він також додав, що заяви Портнова до правоохоронних органів щодо п'ятого президента Петра Порошенка не узгоджувалися з ним.
"Це самодіяльність Портнова. Я не знаю матеріалів цих заяв, але я думаю, там дуже багато всього по справі", - сказав Богдан.
При цьому він також зазначив, що і його колишній клієнт Юрій Луценко не повинен залишатися генпрокурором.
"Ми не маємо конституційних повноважень його звільнити. Не дивлячись на це, ми подали політичну заяву до Верховної Ради з вимогою його звільнити, вона там лежить без розгляду", - сказав глава ОП.
Він також заявив, що колишній начальник Департаменту містобудування та архітектури КМДА Андрій Вавриш не є його бізнес-партнером.
"Ні. Я йому допомагав у багатьох випадках юридичними порадами. Але матеріально я ніяк не залучений в його проекти", - підсумував Богдан.
Нагадаємо, що 19 травня Портнов повернувся в Україну. 20 травня його уклав з поліцією договір про охорону.
У березні Національне антикорупційне бюро закрило справу по незаконному збагаченню Портнова.
Раніше ГПУ відмовилася виконати рішення суду про закриття до 20 березня всіх кримінальних проваджень проти Портнова. 20 лютого Печерський райсуд Києва встановив для ГПУ термін один місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо екс-заступника голови АП. Зокрема, йдеться про виробництва, відкритих за фактом можливого незаконного збагачення, а погроз на адресу екс-депутата Інни Богословської.
У березні минулого року СБУ заявила, що почала виробництва проти Портнова за статтею "державна зрада".
Портнов має намір відсудити $300 тисяч компенсації у Генпрокуратури, Міністерства закордонних справ і Посольства України в Канаді.
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