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Заступником голови Служби зовнішньої розвідки став Валерій Євдокимов
Президент України Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова
Фото: president.gov.ua
Раніше Євдокимов був начальником Управління інформації адмінінстрації Державної прикордонної служби.
Напередодні керівником Служби зовнішньої розвідки призначили Владислава Бухарєва.
Нагадаємо, раніше екс-президент Петро Порошенко звільнив Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.
Семочко намагався поновитися на посаді через суд, але йому не вдалося.
Додамо, 22 травня стало відомо, що в Адміністрації Президента розглядають варіант призначення головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва.
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