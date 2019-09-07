Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Заступником голови Служби зовнішньої розвідки став Валерій Євдокимов

Президент України Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова
Відповідний указ від 9 липня оприлюднено на сайті глави держави.
Заступником голови Служби зовнішньої розвідки став Валерій Євдокимов Фото: president.gov.ua

Раніше Євдокимов був начальником Управління інформації адмінінстрації Державної прикордонної служби.

Напередодні керівником Служби зовнішньої розвідки призначили Владислава Бухарєва. 

Нагадаємо, раніше екс-президент Петро Порошенко звільнив Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Семочко намагався поновитися на посаді через суд, але йому не вдалося

Додамо, 22 травня стало відомо, що в Адміністрації Президента розглядають варіант призначення головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва. 

Читайте також: Надію Савченко хочуть позбавити звання "Героя України" 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 07 2019 16:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.