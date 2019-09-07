Заступником голови Служби зовнішньої розвідки став Валерій Євдокимов Президент України Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова

Відповідний указ від 9 липня оприлюднено на сайті глави держави.

Фото: president.gov.ua

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