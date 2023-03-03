Керівництво ЄБРР відвідало Львів для планування інвестицій

Перший віцепрезидент ЄБРР Юрген Рігтерінк на чолі делегації банку прибу на захід України.

Задля обговорення у Львові подальшого посилення зобов'язань банку перед Україною, коли країна вступає у другий рік війни.

Пише сайт ЄБРР.

За участю директора ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне і заступника голови банку в Україні з питань промисловості, торгівлі й агробізнесу Лесі Кузьменко Рігтерінк обговорив із мером Львова Андрієм Садовим майбутні інвестиції.

Львів і західні області України розташовані поблизу кордону з кількома країнами ЄС. Війна не дозволяє Україні імпортувати й експортувати через чорноморські порти, тому вирішальними для підтримки економіки стає автомобільне та залізничне сполучення, що веде на захід країни.

Цю територію також розглядають як імовірну відправну точку для майбутніх зусиль із реконструкції.

В той же час, Львів як найбільший населений пункт заходу країни прийняв значну кількість внутрішньо переміщених осіб, які чинить тиск на ключові муніципальні служби, тоді як місто потребує отримання доходів.

В грудні минулого року ЄБРР надав Львову та його муніципальним підприємствам €25 млн, а кредитна підтримка з боку США покрила половину цієї позики, щоб забезпечити ліквідність для адаптації, йдеться на сайті.

Представники ЄБРР разом із Садовим відвідали міську лікарню та реабілітаційну екосистему "Незламні", що відбудовується у Львові, де воїни, які зазнали бойових поранень, мають доступ до мультидисциплінарних команд хірургів, травматологів, протезистів, психотерапевтів і реабілітологів.

Делегація відвідала кілька проєктів ЄБРР, що реалізуються у Львові та області, обговорила з клієнтами наявні та потенційні проєкти. Зокрема, серед них - банк "Львів", який отримав синдикований кредит розміром €10 млн у серпні минулого року для кредитування малих і середніх підприємств.

Також вище керівництво ЄБРР ознайомилися з реалізацією проєкту "Львівський індустріальний парк М10", розташованого за 60 км від польського кордону. Його перша фаза - будівництво складського комплексу площею 14,4 тис. кв. метрів - близька до завершення. У грудні 2022 року ЄБРР зобов'язався інвестувати до $24,5 млн у придбання частки 35% у цьому проєкті.

Інші зустрічі включали відвідування нових виробничих потужностей, нещодавно створених за підтримки ЄБРР виробником дріжджів "Ензим", спілкування з представниками виробника кормів для домашніх тварин Kormotech, оператора АЗС "Галнафтогаз" (GNG), виробника вентиляційних систем Prana та IT-компанії Softserve, повідомляє прес-служба ЄБРР.

У Львові представники фінустанови також відвідали реабілітаційний центр Superhumans - гуманітарний проєкт клієнта банку, власника одного з найбільших в Україні контейнерних терміналів ТІС Андрія Ставніцера. Центр забезпечує протезування кінцівок дорослим та дітям.

Делегація ЄБРР оглянула невелику компанію, автомийку, зруйновану ракетними обстрілами у квітні минулого року, але відновлену та повернуту до роботи протягом місяця.