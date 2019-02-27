Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кернес обізвав учасників пікету проти тарифів на проїзд "дебілами"

У Харкові тривають скандали навколо подорожчання проїзду
Мер Харкова Геннадій Кернес обізвав учасників пікету проти тарифів на проїзд "буйно-гучними дебілами".
Кернес обізвав учасників пікету проти тарифів на проїзд "дебілами"

На сесію міськради прийшли близько 20 громадян, незадоволених підвищенням тарифів у метрополітені, трамваях і тролейбусах, повідомляє NewsRoom.

Учасники акції скандували "Кернеса у відставку!", вимагали виконувати рішення Харківського окружного адміністративного суду, а також розвісили в залі плакати. Мітингувальники також попросили градоначальника надати слово депутату Верховної Ради Віталію Купрію, на що мер відреагував реплікою.

"Шановні депутати! Хто хоче дати слово ось цим буйно-гучним дебилам, прошу проголосувати", - звернувся Кернес до міськради, після чого більшість проголосувала проти виступу Купрія.

Питання про підвищення вартості проїзду було внесено до порядку сьогоднішньої сесії.

Також, у Харкові відбулась акція "Марш злих харків'ян", учасники якої вимагають від міської влади виконання судового рішення про призупинення дії нових тарифів на проїзд в електротранспорті.

Нагадаємо, що виконком Харківської міськради 20 лютого в закритому режимі ухвалив нове рішення про підвищення вартості проїзду в метрополітені та наземному електротранспорті.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 02 2019 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.