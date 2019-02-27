Кернес обізвав учасників пікету проти тарифів на проїзд "дебілами"

У Харкові тривають скандали навколо подорожчання проїзду

Мер Харкова Геннадій Кернес обізвав учасників пікету проти тарифів на проїзд "буйно-гучними дебілами".

На сесію міськради прийшли близько 20 громадян, незадоволених підвищенням тарифів у метрополітені, трамваях і тролейбусах, повідомляє NewsRoom.

Учасники акції скандували "Кернеса у відставку!", вимагали виконувати рішення Харківського окружного адміністративного суду, а також розвісили в залі плакати. Мітингувальники також попросили градоначальника надати слово депутату Верховної Ради Віталію Купрію, на що мер відреагував реплікою.

"Шановні депутати! Хто хоче дати слово ось цим буйно-гучним дебилам, прошу проголосувати", - звернувся Кернес до міськради, після чого більшість проголосувала проти виступу Купрія.

Питання про підвищення вартості проїзду було внесено до порядку сьогоднішньої сесії.

Також, у Харкові відбулась акція "Марш злих харків'ян", учасники якої вимагають від міської влади виконання судового рішення про призупинення дії нових тарифів на проїзд в електротранспорті.