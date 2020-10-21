Кілька музеїв Берліна постраждали від масштабних актів вандалізму
У декількох музеях на території Музейного острова у Берліні невідомі пошкодили щонайменш 70 пам’яток, що є одним із найбільших нападів у повоєнній історії Німеччини.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляють німецьке видання ZEIT і радіо Deutschlandfunk, пише "Європейська правда".
За їхніми даними, 3 жовтня невідомі залили маслянистою рідиною щонайменш 70 експонатів у Пергамському музеї, Старій Національній галереї, Новому музеї та деяких інших. Серед них - єгипетські саркофаги, скульптури та картини митців ХІХ сторіччя.
Як пишуть журналісти, досі інформацію про це не поширювали публічно, хоча минуло вже два тижні.
На їхній запит у поліції Берліна та Фонді прусської культурної спадщини підтвердили, що експозиції справді зазнали нападу і за цим фактом проводиться розслідування. Мотиви вандалів наразі невідомі.
Журналісти готуються оприлюднити більше деталей найближчими днями.
Читайте також: Руїни Мачу-Пікчу відкрили для одного туриста з Японії
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Одеський кінофестиваль оголосив переможців цьогорічного конкурсу
- ВІДЕО Миколаївську печеру-каменярню відкриють для відвідувачів
- ВІДЕО На Житомирщині відтворили у 3D-форматі Звягельський замок
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"