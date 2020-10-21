Кілька музеїв Берліна постраждали від масштабних актів вандалізму

3 жовтня невідомі залили маслянистою рідиною щонайменш 70 експонатів у Пергамському музеї, Старій Національній галереї, Новому музеї та деяких інших.

У декількох музеях на території Музейного острова у Берліні невідомі пошкодили щонайменш 70 пам’яток, що є одним із найбільших нападів у повоєнній історії Німеччини.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляють німецьке видання ZEIT і радіо Deutschlandfunk, пише "Європейська правда".

За їхніми даними, 3 жовтня невідомі залили маслянистою рідиною щонайменш 70 експонатів у Пергамському музеї, Старій Національній галереї, Новому музеї та деяких інших. Серед них - єгипетські саркофаги, скульптури та картини митців ХІХ сторіччя.

Як пишуть журналісти, досі інформацію про це не поширювали публічно, хоча минуло вже два тижні.

На їхній запит у поліції Берліна та Фонді прусської культурної спадщини підтвердили, що експозиції справді зазнали нападу і за цим фактом проводиться розслідування. Мотиви вандалів наразі невідомі.

Журналісти готуються оприлюднити більше деталей найближчими днями.

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