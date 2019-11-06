Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Кількість людей, що отруїлись на весіллі на Львівщині зросла до 39, - ОНОВЛЕНО

Рятувальники та медики встановили, що всі ці люди 8 червня перебували на весіллі у ресторані "Червона Рута"
До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Новояворівської центральної районної лікарні госпіталізовані 39 людей, зокрема, п’ятеро дітей, із попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція після святкування весілля.
Кількість людей, що отруїлись на весіллі на Львівщині зросла до 39, - ОНОВЛЕНО Фото: firtka.if.ua

Рятувальники та медики встановили, що всі ці люди 8 червня перебували на весіллі у ресторані "Червона Рута" у Львові. Наразі фахівці здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, повідомляє прес-служба Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 

Оновлення

Кількість людей, які отруїлися у Львові на весіллі 8 червня, зросла до 44 осіб, повідомляє LB.ua.

"Станом на 22:00 10 червня в медустанови області по медичну допомогу звернулися 44 людини (5 дітей)", - наголошено в повідомленні.

За інформацією департаменту, одну пацієнтку вже виписали згідно з її вимогами, ще 4 людини відмовилися від госпіталізації.

 

На цей момент госпіталізовано 39 осіб, у тому числі 5 дітей. Зазначають, що хворі лежать у Львівській обласній інфекційній лікарні і в міській лікарні Новояворівська.

Нагадаємо, що 10 червня після святкування весілля до лікарні з отруєнням потрапило 18 людей.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 06 2019 14:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.