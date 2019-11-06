Кількість людей, що отруїлись на весіллі на Львівщині зросла до 39, - ОНОВЛЕНО

Рятувальники та медики встановили, що всі ці люди 8 червня перебували на весіллі у ресторані "Червона Рута"

До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Новояворівської центральної районної лікарні госпіталізовані 39 людей, зокрема, п’ятеро дітей, із попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція після святкування весілля.

Рятувальники та медики встановили, що всі ці люди 8 червня перебували на весіллі у ресторані "Червона Рута" у Львові. Наразі фахівці здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, повідомляє прес-служба Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Кількість людей, які отруїлися у Львові на весіллі 8 червня, зросла до 44 осіб, повідомляє LB.ua.

"Станом на 22:00 10 червня в медустанови області по медичну допомогу звернулися 44 людини (5 дітей)", - наголошено в повідомленні.

За інформацією департаменту, одну пацієнтку вже виписали згідно з її вимогами, ще 4 людини відмовилися від госпіталізації.

На цей момент госпіталізовано 39 осіб, у тому числі 5 дітей. Зазначають, що хворі лежать у Львівській обласній інфекційній лікарні і в міській лікарні Новояворівська.

Нагадаємо, що 10 червня після святкування весілля до лікарні з отруєнням потрапило 18 людей.