Кількість людей, що отруїлись на весіллі на Львівщині зросла до 39, - ОНОВЛЕНО
Рятувальники та медики встановили, що всі ці люди 8 червня перебували на весіллі у ресторані "Червона Рута" у Львові. Наразі фахівці здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, повідомляє прес-служба Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Оновлення
Кількість людей, які отруїлися у Львові на весіллі 8 червня, зросла до 44 осіб, повідомляє LB.ua.
"Станом на 22:00 10 червня в медустанови області по медичну допомогу звернулися 44 людини (5 дітей)", - наголошено в повідомленні.
За інформацією департаменту, одну пацієнтку вже виписали згідно з її вимогами, ще 4 людини відмовилися від госпіталізації.
На цей момент госпіталізовано 39 осіб, у тому числі 5 дітей. Зазначають, що хворі лежать у Львівській обласній інфекційній лікарні і в міській лікарні Новояворівська.
Нагадаємо, що 10 червня після святкування весілля до лікарні з отруєнням потрапило 18 людей.
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