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Кількість обстрілів на Донбасі зросла до десяти

Втрат серед українських військових немає
У середу, 7 серпня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.
Кількість обстрілів на Донбасі зросла до десяти Фото: ООС

Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї, повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook.

Обстріли зафіксовані біля Водяного, Лебединського та Новотроїцького в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Суттєво зросла кількість обстрілів у районі відповідальності ОТГ "Північ" - до шести: в районі Луганського, Південного, Новозванівки, Зайцевого і Кримського.

З початку поточної доби зафіксовано обстріли поблизу Водяного та Богданівки. Інформації про втрати немає.

Нагадаємо, що від початку доби і до полудня 6 серпня, бойовики на Донбасі здійснили два провокаційних обстріли українських позицій, внаслідок чого вбито четверо військовослужбовців Збройних сил України.

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08 08 2019 09:17
ТЕГИ: Донбас, оос
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