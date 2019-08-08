Кількість обстрілів на Донбасі зросла до десяти
Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї, повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook.
Обстріли зафіксовані біля Водяного, Лебединського та Новотроїцького в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Суттєво зросла кількість обстрілів у районі відповідальності ОТГ "Північ" - до шести: в районі Луганського, Південного, Новозванівки, Зайцевого і Кримського.
З початку поточної доби зафіксовано обстріли поблизу Водяного та Богданівки. Інформації про втрати немає.
Нагадаємо, що від початку доби і до полудня 6 серпня, бойовики на Донбасі здійснили два провокаційних обстріли українських позицій, внаслідок чого вбито четверо військовослужбовців Збройних сил України.
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