Кількість страт у світі торік була найменшою за десятиліття - Amnesty International

Загалом торік було проведено 483 страти у 18 країнах, що на 26% менше, ніж у 2019 році

Кількість виконаних смертних вироків у світі в 2020-му стала найменшою за останні десять років.

Як передає "Укрінформ", про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

Зазначається, що загалом торік було проведено 483 страти у 18 країнах, що на 26% менше, ніж у 2019 році.

Повідомляється, що це відбулося завдяки зменшенню торік кількості виконаних смертних вироків у Саудівській Аравії на 85%. Зокрема, у 2020 році в королівстві стратили 27 людей, тоді як роком раніше був виконаний смертний вирок щодо 184 людей.

У звіті зазначається, що найбільше страт за досліджуваний період проведено у Китаї, але через приховування КНР смертних вироків їхня справжня кількість достовірно невідома. На думку правозахисників, «тисячі страт, ймовірно, здійснюються в Китаї».

Крім КНР велику кількість страт зафіксовано в Ірані, Єгипті, Іраку та Саудівській Аравії. Саме в цих країнах у 2020 році виконали 88% страт.

Згідно з інформацією правозахисників, серед 483 страчених у 2020 році було 16 жінок.

У докладі йдеться, що смертну кару повністю скасували у 108 країнах, а відмінили повністю чи на практиці - у 144 країнах. В 55 країнах її продовжують застосовувати.

Раніше представники європейських політичних інститутів неодноразово закликати заборонити смертну кару в світі. У вересні 2007 року Рада Європи офіційно проголосила 10 жовтня Європейським днем проти смертної кари.

Нагадаємо, що у США вперше за майже 70 років стратили жінку на федеральному рівні