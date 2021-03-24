Кількість великих українських YouTube-каналів за 2020 рік зросла на 35-45%

За даними YouTube, основними ринками для українських креаторів на платформі є Індія, Індонезія, Бразилія, США, Близький Схід та країни ЄС

За останній рік кількість українських каналів із 100 тис. підписників і більше зросла на 35%, а каналів з 1 млн підписників і більше - на 45%. У середньому український користувач щодня проводить в YouTube понад 55 хвилин.

Українські YouTube-канали за 2020 рік зросли за аудиторією та переглядами, повідомив під час онлайн-конференції в середу керівник партнерської програми YouTube в регіоні Центральна та Східна Європа Джавід Асланов, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, за останній рік кількість українських каналів із 100 тис. підписників і більше зросла на 35%, а каналів з 1 млн підписників і більше - на 45%. У середньому український користувач щодня проводить в YouTube понад 55 хвилин.

За даними YouTube, основними ринками для українських креаторів на платформі є Індія, Індонезія, Бразилія, США, Близький Схід та країни ЄС.

Також, згідно зі статистикою YouTube, за останні три місяці понад 1 млрд користувачів у всьому світі дивилися канали українських авторів.

Серед найпопулярніших мов (окрім української та російської), якими ведуть свої канали українські креатори, значаться англійська, іспанська, гінді та арабська, а також португальська, індонезійська та в'єтнамська (в порядку скорочення).

В українському сегменті YouTube під час пандемії виникли досить унікальні тренди: в грудні 2020 року освітній контент (фізика, математика і хімія) в Україні дивилися на 50% активніше, ніж роком раніше.

Значно зріс інтерес глядачів до локального туристичного контенту - відео про походи і рафтинг зросли в переглядах більш ніж на 80%.

"Одним із найцікавіших трендів в українському YouTube під час пандемії став контент, присвячений рибництву, - час перегляду відповідних відео зріс на 50% у грудні 2020 року порівняно з груднем-2019", - зазначили в презентації проекту.

Загалом в Україні за 2020 рік щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли в 3,4 раза, відео з медитаціями зросли в переглядах - на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%.

Крім того, час перегляду прямих трансляцій на YouTube у світі зріс удесятеро за три роки, а глядачі дивляться прямі трансляції в середньому вчетверо довше, ніж звичайні відео.

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