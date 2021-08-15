Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 206,7 млн – університет Гопкінса

До числа країн із понад 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія та Бразилія

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі становить 206 млн 713 тис. 632, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу кількість жертв пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 4 млн 640 тис. 481 людини. Про це повідомляє Інтерфакс.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються США, де виявлено сумарно 36 млн 597 тис.745 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 621 тис. 253.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 32 млн 192 тис.576, а загальне число померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 431 тис. 225.

На третій позиції у світі за кількістю інфікованих перебуває Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 20 млн 350 тис.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становив на ранок неділі 560,3. У США на 1 млн жителів померло 1 тис.913 осіб, в Індії – 309, Бразилії – 2 тис. 655.

Читайте також: ВООЗ створює нову міжнародну групу для розслідування появи COVID-19