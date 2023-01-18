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ПОЛІТИКА

Кіссінджер підтримав вступ України до НАТО, але продовжує захищати росію

18 січня 2023, 11:29
Кіссінджер підтримав вступ України до НАТО, але продовжує захищати росію
Фото: Associated Press
Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер виступив за вступ України до Організації Північноатлантичного договору. Про це він заявив вчора на Давоському форумі, пише The Wall Street Journal.

Колишній державний секретар Сполучених Штатів Генрі Кіссінджер підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу. Про це він заявив вчора на форумі в Давосі, повідомляє The Wall Street Journal.

"До цієї війни я був противником членства України в НАТО, тому що боявся, що це покладе початок саме тому процесу, який ми спостерігаємо зараз", – заявив Кіссінджер, виступаючи дистанційно на сесії Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія. "Ідея нейтральної України за цих умов більше не має сенсу. Я вважаю, що членство України у Північноатлантичного альянсу було б адекватним результатом", – зазначив він.

Описуючи план, за яким війна могла б завершитися, Кіссінджер заявив, що таке призупинення бойових дій "є розумним результатом військових дій, але не обов'язково результатом подальших мирних переговорів".

За його словами, найближчі переговори "не дадуть війні перетворитися на війну проти самої росії". Він знов застеріг від провокування нестабільності всередині рф, зважаючи на великий арсенал ядерної зброї країни. І попередив, що переговори дали б москві "можливість знову приєднатися до міжнародної системи".

Тож Генрі Кіссінджер продовжує гнути проросійську лінію: "Я вірю в діалог з росією, поки триває війна, і в закінчення бойових дій, коли буде досягнута довоєнна лінія", – сказав він, додавши, що вважає, що переговори – це спосіб запобігти ескалації війни, "піднімаючи питання, які виходять за рамки тих, що існували на початку війни, і роблячи їх предметом продовження військового конфлікту".

Читайте по темі: Генрі Кіссінджер стурбований "порушенням рівноваги" та вважає, що тепер до України треба ставитися як до члена НАТО – The Wall Street Journal


Генрі Кіссінджер

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