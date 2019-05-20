Клієнти адвоката Трампа написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства

"... У зв'язку з погрозами Ігоря Коломойського ми вимушені задля своєї безпеки виїхати з України до свого місця проживання в США, не закінчивши своїх особистих справ в Україні"

Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами Рудольфа Джуліані – особистого адвоката президента Дональда Трампа – написали заяву у правоохоронні органи України на Ігоря Коломойського після його інтерв’ю "Схемам", в якому олігарх назвав їх "аферистами" і пообіцяв "вивести на світло боже".

Ігор Фруман та Лев Парнас вимагають розпочати досудове розслідування щодо можливого вчинення Коломойським "злочину проти життя". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У заяві, яку надала журналістам адвокатка Аліна Самарець, що представляє їхні інтереси в Україні, зазначається:

"... У зв'язку з погрозами Ігоря Коломойського ми вимушені задля своєї безпеки виїхати з України до свого місця проживання в США, не закінчивши своїх особистих справ в Україні. Таким чином, Ігорем Коломойським вчинено злочин проти життя, а саме: готування до вбивства", – йдеться у документі від імені Парнаса та Фрумана.

Відповідні заяви, за словами Самарець, відправлені на ім’я генерального прокурора України Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Державного бюро розслідувань Романа Труби. Надходження цих заяв у відомствах підтвердили.

У коментарі "Радіо Свобода" щодо інтерв’ю Коломойського Лев Парнас заявив:

"Це все брехня, що ми якісь аферисти, що ми в когось гроші просимо або те, що в нас начебто кримінальні справи в Америці… Чому він нам пред'явив такі погрози, такі небезпечні заяви, я не можу пояснити, ми самі у шоці. Ми боїмося за наше життя. Тому ми і написали заяви. Все, що ми робимо – це рекомендація наших захисників. Головний адвокат – це Руді Джуліані".

Раніше, адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані пригрозив Ігорю Коломойському позовом про наклеп.

Нагадаємо, що персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, який мав приїхати в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським, скасував свій візит.

За словами Джуліані, "ворогом Трампа" в оточенні Зеленського є нардеп Сергій Лещенко, який допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів 2016 року.

Лещенко опублікував "чорну книгу" Партії регіонів, у якій фігурував голова виборчого штабу республіканців Пол Манафорт.

Народний депутат Сергій Лещенко стверджує, що глава Генпрокуратури Юрій Луценко систематично дезінформував адвоката Трампа Джуліані, щоб зберегти свою посаду.