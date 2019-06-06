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Клімкін про подібність промов Зеленського і Порошенка: Це така кумедно-комедійна банальна історія

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав "комедійною банальною історією" подібність промов президента України Володимира Зеленського та екс-президента Петра Порошенка
За його словами, Міністерство закордонних справ України готувало набір ключових тез із європейської інтеграції України, які були передані в Адміністрацію президента для святкування Дня Європи 18 травня, за два дні до інавгурації президента України Володимира Зеленського.
Клімкін про подібність промов Зеленського і Порошенка: Це така кумедно-комедійна банальна історія Фото: afp.com
"Це така кумедно-комедійна банальна історія. Звичайно, тут багато теж забавної непотрібної політики", – сказав Клімкін в інтерв’ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.
 
"Насправді деякі з цих тез вклали для того, оскільки вони дуже важливі для наших міжнародних партнерів, щоб вони прозвучали під час першого візиту (Володимира Зеленського – ред.). Але так вийшло, не знаю, чому, що колишній президент Порошенко ці тези використовував під час свого з'їзду. Як на мене, ця історія – певна "підстава" для БПП, або, як вона називається, "Європейської солідарності", оскільки одні й ті ж тези були використані... Звичайно, можна посміятися, можна наповнитися відчуттям гордості, що всім потрібен МЗС, і ключові тези МЗС", – заявив Клімкін.
 
Він додав, що "ніхто не може в новій адміністрації стежити за якимись політичними виступами".
 
"Тому я б поставився до цього з гумором і іронією. Важливо, що ці тези – правильні, але написані вони в МЗС, вони були тут підготовлені, ми навіть знаємо автора, який їх писав. Але емоції навколо – це такі політичні емоції на політичних перегонах. Це, з одного боку, розважає, а з іншого - сумно, люди могли б займатися чимось іншим і більш корисним. Але МЗС всім потрібен..." – додав Клімкін.
 

Нагадаємо, що 5 червня прес-секретар колишнього президента Петра Порошенка звинуватив чинного Володимира Зеленського у плагіаті промови екс-глави держави.

У свою чергу Адміністрація президента почала службове розслідування щодо ідентичності виступів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Додамо, екс-президент Петро Порошенко підтвердив, що промова чинного глави держави Володимира Зеленського, виголошена у Брюсселі, народжена у його офісі. Але запевнив, що не треба використовувати слово плагіат чи не плагіат, бо використання його промови це абсолютно нормально.

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06 06 2019 18:15
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Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

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