Кличка в Іспанії врятували з палаючої яхти, - ВІДЕО
Його врятувала пожежна частина Майорки, неподалік від якої спортсмен відпочивав на орендованому судні разом із друзями та родичами, повідомляє Taблoid.
Про це пише німецьке видання Bild.
Інцидент стався вночі з 23 на 24 чеврня у 180 кілометрах від берега, коли Кличко і компанія прямували з Ібіци на Майорку.
"Все закінчилося добре завдяки пожежній частині Майорки та команді на борту, члени якої зробили усе можливе, щоб евакуювати всіх на берег якнайшвидше", - розповів сам Кличко.
За попередньою інформацією, пожежа спалахнула в машинному відділенні яхти. Хто конкретно ще був на борту – не уточнюють.
Нагадаємо, що під Дніпром вранці в суботу, 22 червня, загорілася електричка Дніпро-П'ятихатки.
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