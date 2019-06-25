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Кличка в Іспанії врятували з палаючої яхти, - ВІДЕО

Інцидент стався вночі з 23 на 24 чеврня у 180 кілометрах від берега
Боксер Володимир Кличко міг загинути у пожежі на яхті в Середземному морі.
Кличка в Іспанії врятували з палаючої яхти, - ВІДЕО Фото:Facebook

Його врятувала пожежна частина Майорки, неподалік від якої спортсмен відпочивав на орендованому судні разом із друзями та родичами, повідомляє Taблoid.

Про це пише німецьке видання Bild.

Інцидент стався вночі з 23 на 24 чеврня у 180 кілометрах від берега, коли Кличко і компанія прямували з Ібіци на Майорку. 

"Все закінчилося добре завдяки пожежній частині Майорки та команді на борту, члени якої зробили усе можливе, щоб евакуювати всіх на берег якнайшвидше", - розповів сам Кличко.

За попередньою інформацією, пожежа спалахнула в машинному відділенні яхти. Хто конкретно ще був на борту – не уточнюють.

Нагадаємо, що під Дніпром вранці в суботу, 22 червня, загорілася електричка Дніпро-П'ятихатки.

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25 06 2019 14:15
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