Кличка в Іспанії врятували з палаючої яхти, - ВІДЕО

Інцидент стався вночі з 23 на 24 чеврня у 180 кілометрах від берега

Боксер Володимир Кличко міг загинути у пожежі на яхті в Середземному морі.

Його врятувала пожежна частина Майорки, неподалік від якої спортсмен відпочивав на орендованому судні разом із друзями та родичами, повідомляє Taблoid.

Про це пише німецьке видання Bild.

Інцидент стався вночі з 23 на 24 чеврня у 180 кілометрах від берега, коли Кличко і компанія прямували з Ібіци на Майорку.

"Все закінчилося добре завдяки пожежній частині Майорки та команді на борту, члени якої зробили усе можливе, щоб евакуювати всіх на берег якнайшвидше", - розповів сам Кличко.

За попередньою інформацією, пожежа спалахнула в машинному відділенні яхти. Хто конкретно ще був на борту – не уточнюють.

Нагадаємо, що під Дніпром вранці в суботу, 22 червня, загорілася електричка Дніпро-П'ятихатки.