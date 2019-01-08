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Кличко розповів про розмову з адвокатом Трампа

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що обговорив з адвокатом президента США Дональда Трампа і колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані нинішню ситуацію з місцевим самоврядуванням у Києві
За словами Кличка, КМДА має очолювати лише обраний Київський міськголова.
Кличко розповів про розмову з адвокатом Трампа Фото: Facebook / Віталій Кличко

"Я телефонував Рудольфу Джуліані, він запросив мене, я приїхав на цю зустріч. Ми обговорювали політичну ситуацію в Україні, обговорювали реформи, які відбуваються в Україні, і обговорювали ситуацію із самоврядуванням", - розповів Віталій Кличко, йдеться в "Укрінформ".

"Тому що на сьогоднішній день є загроза того, що киян хочуть позбавити права обирати людину, яка бере певні зобов’язання. ...Рухаються методами Януковича, коли мера посунуть в сторону і будуть ставити людину зверху. Якщо у когось є бажання стати Київським міським головою, будь ласка, це є вибори, це єдиний демократичний напрямок, де можна отримати посаду Київського міського голови, а не призначення зверху. Всі ці питання також обговорювалися з паном Джуліані", - додав він.

Він також заявив, що не тримається ні за які посади і запевнив, що Джуліані вивчає нинішню ситуацію в Україні та "тримає руку на пульсі".

Напередодні адвокат президента США Дональда Трампа, колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вважає, що Віталій Кличко є хорошим мером столиці України і справжнім патріотом.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко зустрівся у США з адвокатом Дональда Трампа, екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

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