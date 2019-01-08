Кличко розповів про розмову з адвокатом Трампа
"Я телефонував Рудольфу Джуліані, він запросив мене, я приїхав на цю зустріч. Ми обговорювали політичну ситуацію в Україні, обговорювали реформи, які відбуваються в Україні, і обговорювали ситуацію із самоврядуванням", - розповів Віталій Кличко, йдеться в "Укрінформ".
"Тому що на сьогоднішній день є загроза того, що киян хочуть позбавити права обирати людину, яка бере певні зобов’язання. ...Рухаються методами Януковича, коли мера посунуть в сторону і будуть ставити людину зверху. Якщо у когось є бажання стати Київським міським головою, будь ласка, це є вибори, це єдиний демократичний напрямок, де можна отримати посаду Київського міського голови, а не призначення зверху. Всі ці питання також обговорювалися з паном Джуліані", - додав він.
Він також заявив, що не тримається ні за які посади і запевнив, що Джуліані вивчає нинішню ситуацію в Україні та "тримає руку на пульсі".
Напередодні адвокат президента США Дональда Трампа, колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вважає, що Віталій Кличко є хорошим мером столиці України і справжнім патріотом.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко зустрівся у США з адвокатом Дональда Трампа, екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.
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