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ПОЛІТИКА

КНДР ще півтора місяця тому почала постачати рф боєприпаси — Буданов

14 вересня 2023, 10:24
КНДР ще півтора місяця тому почала постачати рф боєприпаси — Буданов
Фото: LIGA.net
Снаряди можуть бути в обмін на іншу зброю чи нафту.

Боєприпаси з КНДР можуть допомогти росії виграти час, давши її вітчизняній промисловості шанс наздогнати попит армії. Зокрема Північна Корея вже півтора місяці постачає у російську федерацію снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети до РСЗВ "Град".

Таку заяву на тлі візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ина в росію для зустрічі з владіміром путіним зробив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише NV.

За інформацією західних ЗМІ, під час цього рандеву Кремль хоче домовитися із Пхеньяном про постачання боєприпасів в обмін на зброю, технології та нафту.

Нагадаємо, минулого тижня США попередили, що приїзд Кіма у росію може бути для того, щоб обговорити потенційну угоду про надання зброї рф, і Білий дім заявив, що переговори про зброю між двома країнами «активно просуваються». Це відбувається на тлі того, що більш ніж півторарічна війна в Україні призвела до виснаження російської армії, яка потребує постачання озброєнь.

У Вашингтоні також переймаються тим, що зустріч путіна і Кіма може призвести до того, що Пхеньян отримає російську зброю, доступ до якої був обмежений санкціями протягом двох десятиліть – особливо це стосується його програми балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю.

Як раніше повідомляв iPress, тісніший союз між росією та Північною Кореєю загрожуватиме стабільності в Азії і послабить вплив Пекіна на обидві країни.

війнаКНДРбоєприпасиБудановрф тероризм

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