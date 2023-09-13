Союз путіна та Кіма також є проблемою Китаю – Bloomberg

Тісніший союз між росією та Північною Кореєю загрожуватиме стабільності в Азії і послабить вплив Пекіна на обидві країни.

Очікується, що на зустрічі в росії цього тижня Кім Чен Ин і владімір путін обговорять угоду, згідно з якою російські війська в Україні можуть почати отримувати північнокорейські боєприпаси, ракети і протитанкові засоби. Тісніший союз між кремлем і Пхеньяном загрожує стабільності як в Європі, так і в Азії.

Така перспектива повинна турбувати як Китай, який залишається головним прихильником путіна і Кіма, такі і ворогів обох лідерів на Заході.

Про це пише Bloomberg в редакційній статті.

Представники американської розвідки кажуть, що головна мета візиту лідера КНДР - першого його виїзду за кордон з 2019 року - стало укладення угоди про постачання зброї. Північна Корея має запаси 122-міліметрових і 155-міліметрових артилерійських снарядів, а також 122-міліметрових ракет. Вся ця зброя дуже потрібна російській армії.

КНДР також може запропонувати безпілотники і більш досконалі ракети. Деякі з цих озброєнь, можливо, вже з'явилися на полі бою: США стверджують, що Північна Корея постачала зброю найманцям "Вагнера" для використання в Україні ще в грудні минулого року. А українські військові кажуть, що стріляли захопленими північнокорейськими снарядами по російських військах.

Грошова, продовольча чи енергетична допомога, яку росія надасть у відповідь, дасть ресурси, які Кім Чен Ин міг би витратити на свої ядерні програми і програми з розробки балістичних ракет. Ще більшу небезпеку становить те, що російські технології і досвід можуть допомогти Північній Кореї подолати технічні перешкоди, які заважають її програмам з побудови підводних човнів і супутників. росія може допомогти КНДР зробити корейські ракети, здатні нести ядерну зброю, більш смертоносними і живучими.

Поглиблення військових зв'язків між москвою і Пхеньяном має турбувати і Китай. Ігнорування передачі північнокорейських озброєнь призведе до загострення суперечностей з Європою, яку Китай все ще сподівається відірвати від США.

"І чим ближчими ставатимуть росія і Північна Корея, тим менше важелів впливу на них матиме Китай. Зокрема, Кім Чен Ин з більшими можливостями, швидше за все, стане більш провокативним і непередбачуваним. Хоча Китай захистив Північну Корею від додаткових санкцій ООН, він не хоче спалаху конфлікту і нестабільності на своєму кордоні, поки він бореться зі своїми внутрішніми проблемами. Китайські лідери також не повинні давати США привід для збільшення військової присутності в регіоні", - йдеться в статті.

Північна Корея все ще сильно залежить від Китаю в торгівлі, а путін потребує китайської дипломатичної і економічної підтримки більше, ніж будь-коли. Перспектива нового антизахідного партнерства може здатися привабливою для декого в Пекіні. Але це не піде на користь безпеці Китаю.

Нагадаємо, У росії стартувала зустріч президентів рф та КНДР – владіміра путіна та Кім Чен Ина – на космодромі "Східний". Очікується. що однією із тем перемовин політиків стане надання озброєння рф для продовження війни проти України.