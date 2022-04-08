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Кнопка SOS - в Україні розробили застосунок для протидії домашньому насильству

Застосунок інтегровано з Нацполіцією, яка забезпечить контакт диспетчера і надасть відповідне реагування
Кнопка SOS - в Україні розробили застосунок для протидії домашньому насильству Фото:Reuters
У Києві відбулася презентація мобільного додатка для реагування та протидії випадкам домашнього й гендерно зумовленого насильства.
 
Про це повідомляє Укрінформ.
 
"Це дуже цікавий застосунок, на мою думку. Його може встановити кожен, хто має смартфон. Це така прихована кнопка "SOS". А на іншому боці Нацполіція одразу відреагує на виклик", - зазначила під час презентації перша леді Олена Зеленська.
 
Своєю чергою заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко зауважила, що згідно з даними опитування, проведеного Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні, понад 73% опитаних вважають, що викликати поліцію у ситуації домашнього насилля складніше, ніж у будь-якій іншій.
 
Водночас 93% заявили, що хотіли б мати сервіс, який би дозволив викликати поліцію за допомогою натискання однієї кнопки, без дзвінка на 102.
 
Тож у співпраці з міжнародними партнерами був створений цей мобільний застосунок. Назва його не оприлюднюється в інтересах жінок, які потребують цього інструмента.
 
"Зазвичай така жінка не має власного простору, особистого листування, доступу до всіх можливих сервісів, у тому числі й інтернету, бо має цей контроль з боку кривдника. Тому ми замаскували цей застосунок, щоб він не викликав підозри у кривдника, аби той не звертав додаткової уваги на це", - зазначила Павліченко.
 
Серед функціоналу застосунку - корисна інформація щодо домашнього та гендерно зумовленого насильства, кнопка виклику "SOS", карта з найближчими соціальними сервісами для постраждалих тощо. Внутрішній інтерфейс доступний лише безпосередньому користувачеві.
 
"Застосунок інтегровано з Нацполіцією, яка забезпечить контакт диспетчера і надасть відповідне реагування. Він передбачає введення геолокації завчасно, щоб потім не витрачати на це час. Тобто оператор бачить з повідомлення інформацію, і підрозділи поліції будуть скеровані на місце виклику", - сказала заступник міністра.
 
Наразі додаток доступний для завантаження в AppStore та Play Market. Аби отримати деталі щодо завантаження і роботи із ним, жінки можуть звернутися на гарячу лінію 116123 або в особисті повідомлення сторінки "Розірви коло" у Facebook.
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04 08 2022 08:39
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