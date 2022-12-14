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ТЕХНОЛОГІЇ

Apple дозволить завантажувати додатки не лише з App Store – ЗМІ

14 грудня 2022, 15:35
Apple дозволить завантажувати додатки не лише з App Store – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Американська компанія Apple планує дозволити альтернативні магазини застосунків на своїх iPhone та iPad, що є частиною масштабного оновлення, спрямованого на відповідність суворим вимогам ЄС, які набудуть чинності у 2024 році.
Про це повідомляє Bloomberg.
 
У рамках змін користувачі зможуть завантажувати програмне забезпечення сторонніх розробників на свої iPhone та iPad без використання App Store компанії.
 
Ці кроки компанії є відповіддю на закони ЄС. Вони спрямовані на вирівнювання умов гри для сторонніх розробників і покращення цифрового життя споживачів. Протягом багатьох років регулятори та виробники програмного забезпечення скаржилися на те, що компанії Apple і Google керують двома найбільшими магазинами мобільних додатків і мають занадто велику владу на ринку.
 
Головний новий європейський закон, який отримав назву "Закон про цифрові ринки", набуде чинності в найближчі місяці, але компанії не зобов’язані дотримуватися всіх правил до 2024 року.
 
Закон вимагає від технологічних компаній дозволити встановлення сторонніх програм і спростити користувачам доступ до базових налаштувань пристроїв. Правила вимагають, щоб служби обміну повідомленнями працювали разом і щоб сторонні розробники мали рівний доступ до основних функцій у додатках і службах.
 
Зміни поширюються на технологічні компанії з ринковою вартістю щонайменше 75 мільярдів євро (80 мільярдів доларів) і мінімум 45 мільйонами користувачів щомісяця в ЄС.
 
Очікується, що спочатку зміни стосуватимуться лише європейського ринку, проте експерти вважають, що пізніше інші країни можуть ухвалити аналогічні закони.
 
AppleiPhoneмобільний додатокApp Store

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