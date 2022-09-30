На Дніпропетровщині викрили злочинців, які обкрадали вантажні потяги з вугіллям

Збитки становлять майже пів мільйона гривень. Злочинцям "світить" позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна

"Зафіксовано факти викрадення кам’яного вугілля, що транспортувався залізничним транспортом, вагою понад 115 тонн. Під час обшуків у зловмисників вилучено ще близько 400 тонн викраденого вугілля",- йдеться у повідомленні.

В ході слідства встановлено, що фігуранти отримували зі своїх джерел інформацію про наявність кам’яного вугілля у вагонах на станції в селі Миколаївка Петропавловського району, розміщення охорони залізничних платформ, після чого проникали на територію станції, вантажили вугілля з вагонів до заздалегідь заготовлених транспортних засобів і вивозили до визначених місць зберігання.

Викрадене вугілля реалізовували, а гроші організатор розподіляв між учасниками групи.

Задокументовано 15 епізодів злочинної діяльності, збитки становлять майже пів мільйона гривень.

За місцем проживання фігурантів та в місцях зберігання викраденого вугілля проведено 60 обшуків. В результаті вилучені автотранспорт, що використовувався під час вчинення крадіжок, автоматична зброя та набої, граната РГТ5, телефони, документація про реалізацію вугілля, чорнові записи, 2 млн 445 тис. грн, 41 тис. 400 доларів США та близько 400 тонн вугілля.

Організатору і сімом учасникам групи повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.