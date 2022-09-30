НОВИНИЗбитки становлять майже пів мільйона гривень. Злочинцям "світить" позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майнаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Дніпропетровщині викрили злочинців, які обкрадали вантажні потяги з вугіллям
Фото: МВС України
Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції.
"Зафіксовано факти викрадення кам’яного вугілля, що транспортувався залізничним транспортом, вагою понад 115 тонн. Під час обшуків у зловмисників вилучено ще близько 400 тонн викраденого вугілля",- йдеться у повідомленні.
В ході слідства встановлено, що фігуранти отримували зі своїх джерел інформацію про наявність кам’яного вугілля у вагонах на станції в селі Миколаївка Петропавловського району, розміщення охорони залізничних платформ, після чого проникали на територію станції, вантажили вугілля з вагонів до заздалегідь заготовлених транспортних засобів і вивозили до визначених місць зберігання.
Викрадене вугілля реалізовували, а гроші організатор розподіляв між учасниками групи.
Задокументовано 15 епізодів злочинної діяльності, збитки становлять майже пів мільйона гривень.
За місцем проживання фігурантів та в місцях зберігання викраденого вугілля проведено 60 обшуків. В результаті вилучені автотранспорт, що використовувався під час вчинення крадіжок, автоматична зброя та набої, граната РГТ5, телефони, документація про реалізацію вугілля, чорнові записи, 2 млн 445 тис. грн, 41 тис. 400 доларів США та близько 400 тонн вугілля.
Організатору і сімом учасникам групи повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
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30 09 2022 12:20 МЕДІА
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