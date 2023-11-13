Книгу Гітлера знайшли у бойовика Хамас – президент Ізраїлю

Книга містить нотатки бойовика.

Військові ізраїльської армії показали книгу лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера "Майн кампф" (Моя боротьба – ред.), яку вони начебто знайшли у дитячій спальні, котру бойовики Хамас використовували як базу у Газі.

У пресслужбі Цахалу розповіли, що книгу арабської мовою з примітками та цитатами виявили серед особистих речей одного з терористів ісламістського угрупування.



"Хамас сповідує ідеологію Гітлера, який відповідальний за знищення єврейського народу", - зазначили військові.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог під час інтерв’ю для BBC показав журналістці знайдений примірник і зазначив, що книга "показує природу ненависті, з якою Ізраїль бореться у війні проти Хамас.

"Ця книга призвела до Голокосту і Другої світової війни. Терорист, у якого її знайшли, писав нотатки, позначав розділи та знову й знову вивчав ідеологію Адольфа Гітлера ненавидіти і вбивати євреїв, де б вони не знаходилися. Це справжня війна, з якою ми зіткнулися", - підкреслив Герцог.

Пізніше він наголосив, що "якщо Ізраїль не зупинить Хамас зараз, то наступною атак зазначає Європа, а Сполучені Штати - це кінцева мета для всіх терористів".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув можливість передання контролю Сектора Газа Палестинській автономії, заявивши, що ця організація не змогла "демілітаризувати" і "дерадикалізувати" Газу в минулому.