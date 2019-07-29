Коболєв підтвердив, що має конфлікт з Вітренком
"Можливо, його можна було уникнути (ред. конфлікт), можливо, ні. Я не знаю", - сказав Коболєв, йдеться у проекті KRYM.
"Я б назвав його не особистим від початку. Він дуже практичний, він має дуже практичні елементи. Він розпочався ще минулого року і зараз якраз активно розвивається, але я б не назвав його особистим", - додав голова правління "Нафтогазу".
При цьому, він відмовився говорити, у чому саме полягає суть конфлікту.
"Я вважаю, що зараз, зважаючи на певні дискусії, на певні новини щодо політичних перспектив, наприклад, того ж пана Юрія, виносити сміття з хати було б некоректно й неправильно, тому я поки що притримаю свої коментарі з цього приводу. Коли ці процеси завершаться, я буду готовий коментувати. Я не хочу, щоб це сприймалося, як моя спроба грати в політику", - підкреслив Коболєв.
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав членів уряду до наступного засідання Кабміну прийняти протокольне рішення про внесення пропозиції про звільнення керівників держпідприємств, які судяться з урядом і не виконують ухвалених ним рішень.
"Державна компанія проти держави - це нонсенс. Це вже не перший суд, яким "Нафтогаз" намагається поставити ультиматум державі. Якщо вони і далі будуть паразитувати на державних питаннях, я не буду це терпіти", - підкреслив прем'єр.
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