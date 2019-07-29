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У Трускавці розпочались курси для новообраних депутатів від "Слуги народу"

У Трускавці розпочався тижневий інтенсив для новообраних депутатів від партії "Слуга народу"
Його проводять викладачі Київської школи економіки.
У Трускавці розпочались курси для новообраних депутатів від "Слуги народу" Фото: "Укрінформ"

Навчання триватиме тиждень. На ньому присутні всі майбутні народні депутати, яких було обрано по списку або ж по мажоритарці від президентської партії, йдеться у "Громадське".

"Це вже частина роботи, тому наші депутати мають ставитися до цього навчання відповідально", — сказав глава партії Дмитро Разумков.

"Ми не будемо їх навчати, як стати депутатом. Вони вже майбутні депутати, оскільки виграли вибори. Ми будемо їм допомагати покращити особисті напрацювання і стати результативними у майбутньому парламенті", - запевнила викладачка Київської школи економіки Тетяна Тищук.

Учасники тренінгу поділені на 30 груп у середньому по 8-10 людей.

Раніше повідомлялося, що новообрані народні депутати від партії "Слуга народу" наступний тиждень проведуть у Трускавці, на навчальних курсах для майбутніх парламентаріїв.

Новообраним депутатам упродовж тижня з 8:30 до 21:30 читатимуть лекції професори Київської школи економіки та визнані на ринку праці фахівці. Також студенти опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх.

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