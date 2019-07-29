У Трускавці розпочались курси для новообраних депутатів від "Слуги народу"

У Трускавці розпочався тижневий інтенсив для новообраних депутатів від партії "Слуга народу"

Його проводять викладачі Київської школи економіки.

Навчання триватиме тиждень. На ньому присутні всі майбутні народні депутати, яких було обрано по списку або ж по мажоритарці від президентської партії, йдеться у "Громадське".

"Це вже частина роботи, тому наші депутати мають ставитися до цього навчання відповідально", — сказав глава партії Дмитро Разумков.

"Ми не будемо їх навчати, як стати депутатом. Вони вже майбутні депутати, оскільки виграли вибори. Ми будемо їм допомагати покращити особисті напрацювання і стати результативними у майбутньому парламенті", - запевнила викладачка Київської школи економіки Тетяна Тищук.

Учасники тренінгу поділені на 30 груп у середньому по 8-10 людей.

Раніше повідомлялося, що новообрані народні депутати від партії "Слуга народу" наступний тиждень проведуть у Трускавці, на навчальних курсах для майбутніх парламентаріїв.

Новообраним депутатам упродовж тижня з 8:30 до 21:30 читатимуть лекції професори Київської школи економіки та визнані на ринку праці фахівці. Також студенти опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх.

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