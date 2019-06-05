Коломойський хоче повернути нерухомість у Дніпрі, яку суд віддав НБУ

Згідно з судовими матеріалами, йдеться про нерухомість, заставлену як забезпечення зобов'язань "ПриватБанку" за кредитом рефінансування

Центральний апеляційний госпсуд 2 травня відкрив провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Арлан", кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, на рішення госпсуду Дніпропетровської області від 13 лютого за позовом Нацбанку про звернення стягнення предмета іпотеки.

Згідно з судовими матеріалами, йдеться про нерухомість, заставлену як забезпечення зобов'язань "ПриватБанку" за кредитом рефінансування: нежитлове приміщення в адмінбудівлі на цокольному поверсі площею 573,7 кв. м і гаражах і складах понад 500 кв. м неподалік центру Дніпра, що належить "Арлану" за договором купівлі-продажу від 10 вересня 2003 року. Про це повідомляє "Економічна правда".

У червні 2018 року, коли госпсуд уперше розглядав позов "ПриватБанку", початкова вартість цього майна для продажу оцінювалася в 17,68 млн грн.

Відповідно до звіту "ПриватБанку", на 1 квітня цього року його борг перед НБУ за рефінансуванням становив 9,3 млрд грн.

Раніше Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.

Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому "ПриватБанк" або отримати від держави "компенсацію" у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, що кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.

Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".