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Коломойський про можливу відставку Луценка: "А чим він заважає?"

"Моя думка - я б залишав, до наступної Ради точно"
Генеральний прокурор України Юрій Луценко має продовжити працювати принаймні до виборів до Верховної Ради.
Коломойський про можливу відставку Луценка: "А чим він заважає?" Фото: УНІАН

"Моя думка – я б залишав, до наступної Ради точно… А чим він заважає? Я не даремно ставлю питання, кому він заважає. Бачиш, ти вже автоматично став заручником своїх висловлювань передвиборних або якихось ідеологем про нові обличчя. Ну дайте нове обличчя на генпрокурора", - заявив бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв’ю "РБК-Україна".

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.

Додамо, генпрокурор Юрій Луценко не бачить підстав для того, аби йти з посади, але до відставки готовий.

 
 

 

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10 05 2019 12:06
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