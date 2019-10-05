НОВИНИГенеральний прокурор України Юрій Луценко має продовжити працювати принаймні до виборів до Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коломойський про можливу відставку Луценка: "А чим він заважає?"
"Моя думка - я б залишав, до наступної Ради точно"
Фото: УНІАН
"Моя думка – я б залишав, до наступної Ради точно… А чим він заважає? Я не даремно ставлю питання, кому він заважає. Бачиш, ти вже автоматично став заручником своїх висловлювань передвиборних або якихось ідеологем про нові обличчя. Ну дайте нове обличчя на генпрокурора", - заявив бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв’ю "РБК-Україна".
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.
Додамо, генпрокурор Юрій Луценко не бачить підстав для того, аби йти з посади, але до відставки готовий.
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10 05 2019 12:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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