Коломойський вимагає через суд повернути його пакет акцій ПриватБанку

У разі виграшу справи, Коломойському повернуть продані акції Мінфіну та уряду України в межах націоналізації

Представники українського олігарха Ігоря Коломойського розширили перелік вимог до держави у позові щодо націоналізації ПриватБанку. Тепер, окрім компенсації за «незаконну» націоналізацію банку, його колишні власники вимагають повернути собі продані державі акції.

Відповідне клопотання про розширення переліку вимог Коломойського до держави задовільнив господарський суд, інформує "Інтерфакс-Україна".

Таким чином, у разі виграшу справи, Коломойському та компанії Triantal Investments Ltd повернуть продані ними акції Мінфіну та уряду України в межах націоналізації. Зазначимо, що коли ПриватБанк передавали до державної власності, його колишні власники отримали 1 гривні за всі свої акції банку.

Водночас суд відхилив клопотання міністерства фінансів України, яке просило залишити позов Коломойського без розгляду через відсутність у позовній заяві олігарха доказів того, що він володів ПриватБанком до націоналізації.