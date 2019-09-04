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Коломойський вимагає через суд повернути його пакет акцій ПриватБанку

У разі виграшу справи, Коломойському повернуть продані акції Мінфіну та уряду України в межах націоналізації
Представники українського олігарха Ігоря Коломойського розширили перелік вимог до держави у позові щодо націоналізації ПриватБанку. Тепер, окрім компенсації за «незаконну» націоналізацію банку, його колишні власники вимагають повернути собі продані державі акції.
Коломойський вимагає через суд повернути його пакет акцій ПриватБанку Ігор Коломойський. Фото: 2plus2.ua

Відповідне клопотання про розширення переліку вимог Коломойського до держави задовільнив господарський суд, інформує "Інтерфакс-Україна".

Таким чином, у разі виграшу справи, Коломойському та компанії Triantal Investments Ltd повернуть продані ними акції Мінфіну та уряду України в межах націоналізації. Зазначимо, що коли ПриватБанк передавали до державної власності, його колишні власники отримали 1 гривні за всі свої акції банку.

Водночас суд відхилив клопотання міністерства фінансів України, яке просило залишити позов Коломойського без розгляду через відсутність у позовній заяві олігарха доказів того, що він володів ПриватБанком до націоналізації.

Днями Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.

Зазначимо, Володимир Зеленський заперечує, що він – маріонетка Ігоря Коломойського, а той заперечує, що сподівається на реванш у разі перемоги шоумена на виборах президента України.

 

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09 04 2019 15:16
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