Коломойський вимагає через суд повернути його пакет акцій ПриватБанку
Відповідне клопотання про розширення переліку вимог Коломойського до держави задовільнив господарський суд, інформує "Інтерфакс-Україна".
Таким чином, у разі виграшу справи, Коломойському та компанії Triantal Investments Ltd повернуть продані ними акції Мінфіну та уряду України в межах націоналізації. Зазначимо, що коли ПриватБанк передавали до державної власності, його колишні власники отримали 1 гривні за всі свої акції банку.
Водночас суд відхилив клопотання міністерства фінансів України, яке просило залишити позов Коломойського без розгляду через відсутність у позовній заяві олігарха доказів того, що він володів ПриватБанком до націоналізації.
Днями Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.
Зазначимо, Володимир Зеленський заперечує, що він – маріонетка Ігоря Коломойського, а той заперечує, що сподівається на реванш у разі перемоги шоумена на виборах президента України.
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