Коломойський виступив за призначення Коболєва прем'єр-міністром

Бізнесмен Ігор Коломойський виступив за призначення голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва прем'єр-міністром.

Коломойський не виключив призначення на посаду прем'єра міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, але вважає, що Коболєв більше підходить на цю посаду. Аваков, на його думку, повинен і далі очолювати МВС.

"Аваков? Давайте не будувати безглузді статичні конструкції. Може, йому взагалі не потрібне це прем'єрство, може, він залишиться далі міністром внутрішніх справ і буде гарантом стабільності. Для такого, як Зеленський, це важлива опора. А прем'єром нехай буде Коболєв. Тому що він же технічна людина, яка виконуватиме концепцію розвитку країни. Важливо саму концепцію розвитку написати. Її у нас немає. Її не було останні 15 років", - розповів він в інтерв'ю "РБК-Україна".

Бізнесмен позитивно оцінив роботу Коболєва на посаді керівника "Нафтогазу" і вважає низькими бонуси, які були виписані правлінню компанії після перемоги в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

"Ось ця історія з преміями, в якій я вважаю, що він абсолютно правий... Узагалі він узяв там якісь копійки. Він врятував для країни від 50 до 80 мільярдів доларів. Тобто будь-яка юридична компанія взяла б навіть якщо 1%, то це становило би 600 мільйонів доларів. Він узяв двадцятку, витратив на премії для всього колективу", - сказав Коломойський.

Також, Ігор Коломойський розповів, з ким "Слуга народу" погодиться на коаліцію у Верховній Раді. Партія обраного президента готова голосувати з депутатами Тимошенко, Ляшка і Гриценка.

Крім того, Коломойський вважає, що генеральний прокурор України Юрій Луценко має продовжити працювати принаймні до виборів до Верховної Ради.